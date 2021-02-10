أفضل 10 سيارات هايبرد 2021 مع الأسعار والمواصفات بالتفصيل Hybrid Cars، حديثنا اليوم عن سيارات هايبرد مُحرك هجين، وهي سيارات بها مُحرك وقود ومُحرك كهربائي بسيط وبطاريات يتم إعادة شحنها عند حركة السيارة، تتواجد البطاريات عند خزان الوقود حيث تعمل البطاريات على تشغيل السيارة عند الإشارات أو تغيير السرعات أو التسارُع بدون خسارة نقطة بنزين واحدة، كما أن للبطاريات ولسيارات الهايبرد بوجه عام مزايا أُخرى كثيرة تجعلها المُفضلة لدى الكثيرين، لذا فقد أعددنا لك اليوم عزيزي القارئ قائمة تتضمن أفضل 10 سيارات هايبرد 2021 مع الأسعار والمواصفات.

أفضل 10 سيارات هايبرد 2021

برزت سيارات الهايبرد بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك بسبب غلاء الوقود حيث كانت لسيارات تويوتا وهيونداي الفضل في إطلاق سيارات المُحرك الهجين، لذا فسنجد أن السيارة الأولى في قائمتنا الليلة هي تويوتا Toyota C-HR وهي سيارة هايبرد SUV بمُحرك بنزين سعة 1.8 لتر مع مُحرك كهربائي موتور تمنحك قوة 184 حصان، مقدار التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر / ساعة خلال 11 ثانية ويبلغ سعرها 28150 يورو.

السيارة الثانية هي فورد فيوجن هايبرد Ford Fusion Hybrid Titanium، واسمها الحالي Ford Fusion Plug-in HybridTitanium، ومعنى ال Plug-in هو شحن البطارية بالكهرباء، السيارة تأتي بمُحرك بنزين سعة 2 لتر مع مُحرك كهربائي موتور يمنحك قوة 188 حصان وسعر السيارة يبدأ من 34595 دولار.أما السيارة الثالثة فهي لينكولن هايبرد Lincoln MKZ Hybrid التي تتميز بمُحرك بنزين بسعة 2 لتر، بالاضافة إلى مُحرك كهربائي يمنحك قوة 188 حصان وسعر السيارة هو 36750 دولار.

تأتي سيارة هيونداي أيونك Hyundai Ioniq في المرتبة الرابعة، وهي تتميز بمُحرك 1.6 لتر مع مُحرك كهربائي قوته 141 حصان وسعرها 25150 دولار.وفي المرتبة الخامسة تأتي سيارة بورش باناميرا هايبرد Porsche Panamera 4 e Hybrid التي تتميز بمواصفات رياضية، مع مُحرك بنزين سعته 2.2 لتر ومُحرك كهربائي موتور قوته 462 حصان، تبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 280 كيلو متر ومقدار التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في 4.4 ثانية، يصل سعر السيارة إلى حوالي 110369 يورو.

أقوى Hybrid Cars في العالم

السيارة السادسة هي إحدى سيارات بي إم دبليو الرائعة Touring Plug-in Hybrid BMW 330 e، مُحرك السيارة تربو ثنائي 4 سلندر قوة 292 حصان وتتوفر بسعر 44550 دولار، تليها سيارة ليكزس Lexus UX التي تتميز بمُحرك بنزين بسعة 2 لتر ومُحرك كهربائي موتور، بقوة 168 حصان وسعرها 33484 يورو. أما السيارة الثامنة فهي تويوتا كامري Toyota Camry Hybrid التي يبلغ سعرها 27270 دولار، السيارة تأتي بمُحرك سعة 2.5 لتر 4 سلندر، مع مُحرك كهربائي موتور بقوة 208 حصان.

السيارة التاسعة ميني كوبر كاونتري مان Mini Cooper Countryman، فئاتها متعددة تبدأ من 1.5 لتر حتى 2 لتر 3 سلندر، قوة المُحرك من 134 حصان حتى 301 حصان حسب الفئة، يبدأ سعر السيارة من 29100 دولار. أما السيارة الأخيرة في قائمتنا فهي سيارة كيا أوبتيما هايبرد Kia Optima Sportswagon، واسمها الحالي Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid، سعر السيارة 45025 يورو ومعنى Plug-in أنها يأتي معها الشاحن الكهربائي وبطاقة أوسع، مُحرك البنزين سعته 2 لتر مع مُحرك كهربائي قوته 205 حصان.