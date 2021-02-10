سعر فورد فيوجن في السعودية ومواصفات السيارة المذهلة Ford Fusion

سعر فورد فيوجن في السعودية ،سيارة Ford Fusion تعتبر من السيارات متوسطة الحجم والتي أنتجتها شركة فورد عام 2005م ونوعها سيدان 4 أبواب وتصميم داخلي واسع وهي من السيارات التي يتم تجميعها وتصنيعها في ميشيغان المكسيك، ومازال الإنتاج مستمر مع تحقيق أعلى الأرباح، حيث تعتبر فيوجن من السيارات المنتشرة عالمياً ولها سمعة طيبة بين السيارات الرائدة الآخرى، سيتم مناقشة سعر سيارة فورد فيوجن في السعودية وأهم مواصفات السيارة.

سعة محرك السيارة 1500 سي سي. قوة المحرك 181 حصان. قوة العزن 140 نيوتن/متر. 4 سلندر مع ناقل حركة 5 سرعات أتوماتيك. السرعة القصوى للسيارات 200 كيلو متر/ ساعة. إستهلاك الوقود محد متوسط 6.3 لتر/100 كم. 6 ناقلات و 16 صبابات. فرامل مانعة للإنغلاق. نظام مساعدة لصعود المرتفعات. وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق. ناقل الحركة مكسو بالجلد. كاميرا خلفية متعددة الزوايا. فاتحة سقف. نظام للتحكم في مقعد السائق. التكييف يتم تشغيله أتوماتيك. يوجد نظام مراقبة ضغط الإطارات. شاشة عرض ملونة مقاس 4 بوصة لعرض المعلومات. فرامل اليد تعمل بالكهرباء. المصابيح الأمامية من الهالوجين. المصابيح الخلفية من الليد. المرايات الجانبية كهربائية مع خاصية التدفئة. توجد خاصية الطي الكهربائي للمرايات الجانبية. نظام تشغيل وايقاف أتوماتيك للإضاءة الأمامية. توجد نظام إشارات مدمجة في المرايات الجانبية. نظام تسخين وتبريد الكرسي الأمامي ومقعد السائق. طول السيارة: 4870 مم. عرض السيارة: 2121 مم. إرتفاع السيارة: 1480 مم. قاعدة العجلات 2850 مم. إرتفاع السيارة عن الأرض: 127 مم. وزن السيارة 1505 لتر. سعة الشنطة الخلفية 549 لتر.

مواصفات سيارة Ford Fusion

يمكن متابعة آخر آخبار عالم السيارات الجديدة والمستعملة على الموقع على مدار اليوم وهذا من أختيار فريق الإعداد سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية وسعر إيسوزو ديماكس في السعودية .

سعر فورد فيوجن في السعودية

تختلف أسعار فئات سيارات فورد فيوجن Ford Fusion من سيارة لآخرى لأختلاف مواصفات كل فئة:

فورد فيوجن 2020 :S بسعر88,800 ريال سعودي.

فورد فيوجن 2020 :SE 2020 بسعر 96,000 ريال سعودي.

فورد فيوجن 2020 Hybrid SE: بسعر 107,000 ريال سعودي.

فورد فيوجن 2020 :SEL بسعر 30,000 111,000 ريال سعودي.

فورد فيوجن 2020 :Titanium بسعر 129,500 ريال سعودي.

فورد فيوجن 2020 : Energiبسعر 133,000 ريال سعودي.