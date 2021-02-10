الأكثر شراء عروض تمويل سيارات بدون دفعة أولى أو رسوم وأسعار مخفضة

عروض تمويل سيارات بدون الدفعة الأول ومن غير رسوم إدارية، فالكثير من روادي ومحبي السيارات يتطلعون دائما إلى شراء سيارات عن طريق العروض المتجددة، إذ يجدون فيها فرضة يجب استغلالها لاستبدال سيارتهم من وقت لأخر. تقدم جميع البنوك الرائدة في القطاعين العام والخاص قروض السيارات بسهولة بالغة وبأسعار فائدة تنافسية للغاية. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة ، قد يؤدي تمويل السيارة إلى إرباك المقترض. ومع ذلك ، من خلال مراعاة هذه النصائح الخمس التي لا يجب عليك تجاهلها ، قد تتمكن من الحصول على قرض السيارة المناسب:

قم بإحضار تقرير الائتمان الخاص بك قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل السيارة. تعرف على أسعار الفائدة والرسوم. حضّر مستنداتك بالترتيب. تحقق من رسوم الدفع المسبق أو الرهن. لا تبالغ في تقدير القدرة على تحمل تكلفة “مهم” .

وأؤلئك الذين يريدون التقدم على تمويل شخصي بمقدار 100 ألف ريال، مع تأجيل 3 أقساط فلدينا لكم عرض رائع، تمويل شخصي 100 ألف ريال مع قسط شهري 1.600 ريال فقط.

دفعة أولى صفر ريال

اعفاء من الرسوم

دفعة شهرية قليلة مراعاة للدخل

تقسيط حتى 60 شهر

الدفعة الأولى بداية من 10%

لا توجد رسوم إدارية

الدفعة الأخيرة حتى 30% كحد أقصى.

إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة

عروض تمويل سيارات بدون الدفعة الأولى والرسومالعروض التأجيرية للسيارات بدون تحويل راتب

يمكنك التقديم على السيارات المتاحة وستجدون عروضا أخرى مميزة، تمويل تأجيري الراجحي. والسيارات المتاحة الأن هي:

أفضل تمويل لسيارات إيسوزو. تمويل لسيارات بيجو

في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي المبالغة في تقدير القدرة على تحمل تكلفة الأقساط الشهرية المتساوية إلى زيادة مخاطر التخلف عن سداد الأقساط الشهرية المتساوية بسبب اضطرابات الدخل أو المتطلبات المالية الأخرى. تؤدي حالات التخلف عن السداد هذه إلى تحمل رسوم وعقوبات باهظة ويمكن أن تؤثر أيضًا سلبًا على درجة الائتمان الخاصة بك أثناء طلب قرض الراجحي، وبالتالي ، أهلية القرض المستقبلي وبطاقة الائتمان الخاصة بك، ولا تنسى أنه يمكن التأمين على سيارتك من خلال تطبيق الراجحي.