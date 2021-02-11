فولكس فاغن تستكشف إمكانات المركبات الطائرة

قالت شركة فولكس فاغن، عملاق صناعة السيارات الأوروبية، إنها تبحث إمكانيات السفر الجوي الشخصي عن طريق السيارات الطائرة في الصين، لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات في هذا المجال.

وأعلنت فولكس فاغن في بيان لها، أن التنقل العمودي يمكن أن يكون الخطوة التالية بعد تقنية القيادة الذاتية، وأضافت أنها لهذا السبب تبحث عن شركاء وأفكار محتملة لدراسة جدوى في الصين لتحديد إمكانية العمل في هذا الإطار.

فولكس فاغن تتحول إلى السيارات الكهربائية

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتحول كبير نحو السيارات الكهربائية، لتقدم أكثر من 3 أضعاف حجم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات العام الماضي عما قدمته عام 2019، بينما ارتفعت عمليات تسليم السيارات الهجينة بنسبة 175% لتصل إلى 190 ألف و500 وحدة.

تطوير طائرة بدون طيار

وفي مقابلة نشرت على موقع "لينكد إن" LinkedIn، أخبر رئيس شركة "فولكس فاغن" في الصين، شتيفان فولنشتاين، رئيس مجلس إدارة الشركة، هيربرت ديس، أن الشركة تخطط أيضاً لتطوير طائرة من دون طيار يمكن ترخيصها، ما سيساعدها على المشاركة في السوق المستقبلية للتنقل الفردي، وهو ما "يتطلب مكاناً في الهواء، وليس في الشوارع".