ليغو تمنحكم فرصة قيادة السيارة التي تحبونها من خلال مجموعة واسعة من الطرازات الجديدة

طرحت مجموعة ليغو منتجات تناسب أيّ شخص يتطلع إلى الانطلاق في مغامرة على الطرقات المفتوحة، سواء أكنتم مبتدئين في البناء أو من عشاق السيارات الخارقة. ويكثر ما يمكن اكتشافه مع أسطول سيارات ليغو® هذا الشهر بدءاً من السيارات المخصصة للأطفال ومحبي التخييم التي تدعو الصغار لاستكشاف سيناريوهات لعب الأدوار وصولاً إلى الطرازات بالحجم الواقعي التي تلبي احتياجات الراشدين.

تعدّ مجموعة LEGO® DUPLO® My First Unicorn مثالية لمحبي ليغو الصغار حيث تشجعهم على إطلاق العنان لمخيلتهم أثناء اللعب. تضم المجموعة أشكالاً ملونة وقطعاً مناسبة للأطفال يمكن تركيبها وفصلها عن العربات، إضافة الى حصان أحادي القرن قابل للبناء ونجمتين وقوس قزح وعربتين مع عجلات. كما تتضمن المجموعة ورقاً يعرض صوراً عن الطرازات بالحجم الطبيعي بحيث يمكن للأطفال وضع المكعّبات فوق الصورة أثناء البناء.

تتضمن مجموعة LEGO® DUPLO® My First Fire Helicopter and Police Car أشكالاً ملونة توفر للأطفال متعة لا مثيل لها. كما تقدم سيارة الشرطة ومروحية مكافحة الحرائق فرصاً كثيرة للعب الأدوار وتساعد الأطفال على تحسين مهاراتهم الحركية من خلال إتمامهم مهام البناء الأساسية. ويجد هواة ليغو داخل كل مجموعة طوافة قابلة للبناء مع مروحة قابلة للإدارة وسيارة شرطة مع مكعّب على شكل صفارة إنذار.

صُممت مجموعة LEGO® Friends Cat Grooming Car للأطفال الذين يبلغون 4 أعوام وما فوق وتتيح لهم المشاركة في المرح مع إيما وميا أثناء نقل القطط في سيارتهما إلى الصالون الخاص بهما للاهتمام بمظهرها. تشجع هذه المجموعة الأطفال على إطلاق العنان لمخيلتهم وتتضمن مكعباً يوفر قاعدة مبنية جزئياً تسهّل على الأطفال تركيب المجموعة. تتوفر المجموعة على تطبيق LEGO Building Instructions ويمكن للأطفال استخدام أدوات مثل إمكانية تكبير القطع وإدارتها لمساعدتهم على إتقان عملية البناء أثناء خوضهم مغامرات جديدة.

تتيح مجموعة LEGO® Friends Olivia’s Electric Car الانطلاق في مغامرات على الطرق المفتوحة وهي مثالية للأطفال الذين يهمهم الحفاظ على كوكب الأرض. يمكن للمهتمّين الصغار بالبيئة الاستمتاع بسيناريوهات مختلفة للعب الأدوار فيما يتخيلون قيامهم برحلة بالسيارة إلى الريف مع ميا وأوليفيا والجرو إليوت. تتضمن مجموعة LEGO Friends Olivia's Electric Car محطة شحن وطاحونة هوائية وألواح طاقة شمسية تشجّع الأطفال على الحفاظ على عالم أكثر نظافة أماناً.

يمكن للصبية والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما فوق السفر إلى أي مكان تقودهم إليه مخيلتهم مع مجموعة LEGO® City Holiday Camper Van. تتضمن سيارة الرحلات هذه مزايا ممتعة عدة تشمل مقصورة داخلية مفروشة مع مطبخ صغير ومكان للنوم وتتيح هذه اللعبة للأطفال استكشاف سيناريوهات مسلية فيما ينطلقون في مغامرات التخييم العائلية. كذلك، تتضمن مجموعة LEGO City Holiday Camper Van أكسسوارات مثل عربة أطفال للشخصيات المصغرة وموقد تخييم ومقلاة إضافة إلى بيض مقلي وكرواسان.

تتضمن شاحنة LEGO® City Roadwork Truck محملاً أمامياً مع دلو متحرك وعربة يدوية وأقماع حركة مرور وإشارة أشغال طرق ومجرفة وتتيح للأطفال المشاركة في سيناريوهات ممتعة أثناء استكشافهم طرق البناء المختلفة. تناسب هذه المجموعة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 أعوام وما فوق وتشجعهم على إطلاق العنان لمخيلتهم فيما يغلقون مختلف المناطق ويبدأون بتنفيذ الأشغال مع عامل صيانة الطرق والجرذ.

لا بدّ أن تلفت مجموعة LEGO® City Sports Car انتباه الأطفال المميزين بفضل تفاصيل تصميمها البارزة والتي تشمل هيكل السيارة الديناميكي الهوائي والسقف القابل للفتح والجناح الخلفي القابل للتعديل والإطارات السوداء الرياضية والعجلات المتينة ومقصورة الشخصية المصغرة. تم تصميم هذه المجموعة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وما فوق، ومن المؤكد أنها ستعزز ثقتهم بأنفسهم أثناء قيادتهم هذه السيارة الزرقاء الجذابة على الطرق الخيالية وصولاً إلى الطريق السريع.

صًممت مجموعة LEGO® Technic™ Jeep Wrangler بالارتكاز على سيارة الطرق الوعرة الشهيرة وهي مناسبة للبنائين الصغار الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات وما فوق الذين يبحثون عن تحدٍ ممتع ويرغبون في اقتناء مجموعة تتمتع بآليات أكثر واقعية. تتضمن هذه المجموعة زراً لتشغيل التوجيه الأمامي ونظام تعليق محور قيادة متيناً وتشكّل أداة ممتازة لإطلاع الأطفال على المفاهيم الهندسية أثناء اختبار السيارة على العقبات التي تواجههم على الطريق.

لا بدّ أن يحبّ عشاق السيارات الخارقة صغاراً وكباراً مجموعة LEGO® Technic™ McLaren Senna GTR™. فقد زودت السيارة بمزايا واقعية بما في ذلك محرك من ثماني اسطوانات مع المكابس المتحركة والأبواب ثنائية السطوح الشهيرة التي تفتح. وتتيح الآليات الواقعية في المجموعة لهواة السيارة الاطلاع على عالم الهندسة. وتجعل الرسومات والألوان اللافتة من هذه المجموعة قطعة ممتازة للعرض في منزل أي من عشاق رياضة السيارات.

تعدّ فيراري 488 جي تي إي الفاخرة سيارة لا مثيل لها وتوفر هذه المجموعة لعشاق السيارات الرياضية تجربة بناء ممتعة بفضل تصميمها المفصّل. إنها مناسبة للراشدين وتشمل مزاياها الواقعية نظام تعليق أمامياً وخلفياً وأبواباً يمكن فتحها ومحركاً من ثماني اسطوانات مع مكابس متحركة وعجلة قيادة توجه السيارة. وتماشياً مع السيارة الأصلية، تم وضع الملصقات الأصلية داخل كل مجموعة لضمان توفيرها تجربة بناء غامرة والاستمتاع بعرضها. وقد أرفق مع كل مجموعة كتيّب تعليمات بناء يشمل محتوى حصرياً وتفاصيل حول السيارة وفريق AF Corse 51.