سيارة MG5 الجديدة التي تشبه مازيراتي

سيارة MG5 الجديدة، علامة MG5 تعتبر واحدة من أهم العلامات في عالم السيارات التي قامت بإحداث صحة كبيرة بين مصانع السيارات وبين محبي السيارات، ويعتبر الموديل الجديد MG5 من السيارة واحد من أفضل الموديلات المقدمة حتى الآن والذي أثار ضجة عارمة عندما تم الإعلان عنه.

سيارة MG5 الجديدة

السيارة الجديدة من MG5 توصف بأنها سيارة سيدان مدمجة وذلك منذ تاريخ إصدارها في عام 2021، حيث اتخذ الشكل الخارجي للسيارة إلى شكل السيارات الرياضية مثل سيارة مازيراتي، كما أن السقف للسيارة مائل قليلًا مما يجعل السيارة تتخذ الشكل الكوبي قليلًا.

التصميم الخارجي لسيارة MG5

وتتميز السيارة بتصميم خارجي مختلف كالتالي:

عرض السيارة هو 1.84 متر والإرتفاع هو 1.48 متر، أما عن طول السيارة فهو 4.67 متر، وطول القاعدة للعجلات هو 2.68 متر. والمقدمة الأمامية للسيارة بها شبكة كبيرة الحجم في منتصفها شعار شركة MG. على يسار ويمين السيارة توجد كشافات من نوع ليد مع فتحات تهوية سفلية. الجزء الخلفي من السيارة يأخذ التصميم الكوبي بشكل واضح، مع كشافات خلفية من تصميم MG 6 مع وجود كشافات ضباب وإكصدام رياضي. الجنوط الخاصة بالسيارة تأخذ التصميم الرياضي المميز.

مميزات سيارة MG 5

أما عن مميزات السيارة الجديدة التي انتجتها شركة MG فتم الإعلان عن البعض منها حتى الآن وهي:

استخدام السيارة لمحركين قويين مختلفيين الأول بقوة أربعة سلندر من نوع 1500 سي سي، بخاصية التنفس الطبيعي وقوتها 120 حصان، ويستخدم عزم دوران سعته 150 نيوتن متر، مع فتيس من نوع سي في تي وأتوماتيك حتى خمس سرعات. وبالنسبة للمحرك الآخر المستخدم فهو بقوة أربعة سلندر من نوع 1500 سي سي تيربو وقوته 173 حصان وعزم الدوران الخاص به 275 نيوتن متر. قد تتوفر السيارة في الأسواق المصرية بوجود محرك سعته 1.5 لتر مع تنفس طبيعي وسيكون سعرها أقل من سيارة MG6.