أحدث ظهور لسيارة كيا سيراتو Kia Cerato 2022 ومعلومات عنها

ظهور سيارة كيا سيراتو Kia Cerato، شركة كيا الكورية التي تعتبر من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، تستعد لتطلق سيارتها الجديدة استكمالًا لمسيرة سلسة سيارات سيراتو، فها هي تستعد لتطلق سيارة كيا سيراتو 2022، حيث حققت سلسلة سيراتو نجاحًا كبيرًا من إطلاقها حتى الآن فهي تتميز بالكثير من المزايا والخصائص التي تجعل سائقي السيارات يتجهون إليها كاختيار أول عند التفكير بشراء سيارة أو تجديد سيارة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق سيارة كيا سيراتو 2022 في شهر مايو القادم في الأسواق، وهناك العديد من الأفراد ينتظرونها بشدة.

معلومات عن سيارة كيا سيراتو 2022

إليك بعض المعلومات التي قد لا تعلمها عن سيارة كيا سيراتو فيس ليفت:

أعلنت الشركة أنه قد يتم تغيير اسم كيا سيراتو فيس ليفت في أسواق الخليج إلى Kia 3. قد يتم تزويد الفيس ليفت بعدد من المحركات الجديدة من نوع 1500 سي سي ونوع 1600 سي سي تيربو. كما وينتظر أن تقدم شركة كيا للنسخة الجديدة جي تي التي تعتبر أكثر قوة لنسخة Kia Cerato 2022 فيس ليفت الجيل الجديد.

خصائص كيا سيراتو 2022

وهناك الكثير من مزايا سيارة كيا سيراتو 2022 فيس ليفت الجديدة التي قد يرغب بها أي سائق محبي سيارات كيا منها:

بعض من التقنيات الحديثة لحفظ الأمن والسلامة للسائق، ولوحة خاصة بالإعدادات الرقمية، شاشة بمقياس 10.25 بوصة لعرض معلومات ترفيهية جديدة.

استخدام السيارة لمحرك أعلى في أدائه من نسخة جي تي النسخة الرياضية مع إمكانية دعمه لناقل الحركة اليدوي الذي الاختياري من نوع أي إم تي، مما يجعلها حلمًا للكثير من محبي السرعة ومن يحب القيادة المانيوال.

التصميم الخارجي لكيا سيراتو فيس ليفت

أما عن التصميم الخارجي للسيارة فإن مختلفة عن سابقه في سلسة سيارات كيا، حيث يتميز تصميم كيا سيراتو فيس ليفت بأن مصابيحه الأمامية يمكن ملاحظها بصعوبة بدون تشغيلها، وكذلك شكل الشبك الأمامي للسيارة الذي يختلف شكله عند التمويهات، والجنوط بوصتها 17 بوصة، والمصابيح الخلفية تحمل لبعض الرسومات الجديدة المختلفة.