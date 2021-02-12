أرخص 5 سيارات جديدة في السعودية ومواصفاتها ونصائح قبل شراء سيارة جديدة

أرخص 5 سيارات جديدة في السعودية ،منذ أن نشأت فكرة السيارات وهي أصبحت من أهم الأمور التي يحتاجها الإنسان لتسهيل عليه الحركة من مكانه إلى المكان المقصود وشراء راحته من فكرة المواصلات العامة والبعد عن الإختلاط والزحام، فالسيارات في عالمنا الحالي مثلها مثل فكرة شراء منزل والتي تجعل صاحبها يعيش في رفاهيه وراحة تامة، وتعتبر السيارات من الأساسيات لدى مواطني المملكة العربية السعودية وخاصة المكيفة والتي يكون سعرها ليس مغالاً فيه ولكن تمتلك مواصفات رائعة ومن خلال المقالة سيتم تحديد أرخص 5 سيارات جديدة في السعودية تمتلك مواصفات رائعة وأسعارها ممتازة مقابل مثيلاتها في الأسواق السعودية.

أرخص 5 سيارات جديدة في السعودية

وإليكم أرخص 5 سيارات منافسة في السوق السعودي ومنافسة مع مثيلاتها من حيث المواصفات والأسعار:

ميتسوبيشي إيتراج mitsubishi attrage

سعة المحرك 1200 سي سي. ناقل حركة 6 سرعات. قوة الحصان 78 حصان. أقوة عزم 100 نيوتن. إقتصادية في إستهلاك الوقود.

تتراوح أسعار إيتراج من 38.000 ريال إلى 45.000 ريال سعودي على حسب مواصفات كل فئة.

أم جي 360 MG 360

قوة المحرك 1500 سي سي. ناقل الحركة 4 سرعات. قوة الحصان 109 حصان. أستهلاك الوقود 10 كيلو متر/ لتر.

تتراوح أسعر أم جي 360 من 29.000 ريال إلى 41.000 ريال سعودي على حسب مواصفات كل فئة.

سينوفا a1 senova a1

تأتي سينوفا بمحرك 1500 سي سي. قوة الحصان 113 حصان. قوة العزم 143 نيوتن. إستهلاك الوقود لكل 100 كم / 8 لتر. ناقل الحركة أتوماتيك.

تتراوح أسعار سينوفا a1 من 37.000 ريال إلى 40.000 ريال سعودي على حسب مواصفات كل فئة.

سوزوكي سيليريو Suzuki Celerio

محرك سيليريو يأتي 1000 سي سي. قوة الحصان 67 حصان. قوة العزم 90 نيوتن. ناقل الحركة مانيوال. إستهلاك الوقود لكل 100 كم/ 4.3 لتر.

تتراوح أسعار سيليريو من 31.000 ريال إلى 38.000 ريال على حسب مواصفات كل فئة.

سيارة ميتسوبيشي ميراج

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمحرك 102 لتر وثلاث إسطوانات. ناقل حركة 5 سرعات. قوة 77 حصان. العزم 100 نيوتن. 3 سلندر. الدفع الأمامي 1200 سي سي. إستهلاك الوقود 4.8 لتر / 100 كيبو متر.

تتراوح اسعار سيارة ميستوبيشي ميراج من 31.000 ريال إلى 40.000 ريال سعودية وأختلاف الأسعار بحسب أختلاف مواصفات كل فئة من نفس السيارة.

وضع في الأعتبار هل السيارة عائلية لدراسة هل السيارة تناسب أحتياجات العائلة أم لا.

شراء سيارة موفرة للوقود هو الحل الأمثل لتوفير المال.

هو الحل الأمثل لتوفير المال. وجود قطع غيار للسيارة المختارة في الأسواق متاحة لأحتياج السيارة لها في عمليات التصليح المختلفة.

شراء السيارة كاش لعدم الوقوع في مشقة الأقساط التي تستمر لمدة طويلة مما ترهق صاحبها.

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نصائح هامة قبل شراء سيارة جديدة