شانجان CS85 موديل 2021 في السعودية الاسعار والمواصفات

شانجان CS85 موديل 2021 في السعودية أصدر الوكيل المعتمد بالمملكة العربية السعودية، عند ظهور سيارة جديدة شانجان CS85 والتي تعتبر من أفضل وأحدث السيدات التي ظهرت خلال هذه الأيام، وبالأخص في المملكة العربية السعودية، والتي قامت شركة شانجان المميزة، والعالمية بإنتاجها وكما أنها لديه العديد من الاستخدامات الهائلة، كما أن شركة شانجان هي الشركة التي قامت بتصنيع عدة سيارات، والمقر الأساسي لها في دوله الصين وبالأخص في مدينة تشونغتشينغ، قامت بتصنيع السيارات والشاحنات الخفيفة، والثقيلة أيضا في بداية عام 1959، كما أنها تعمل على توفير أكثر من ثلاثة ملايين سيارة خلال كل عام.

سيارة شانجان CS85 الجديدة الآن بأحدث الألوان، تمتلك العديد من الخصائص والمميزات الرائعة، والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص وهي تكون كالتالي:-

تم تصنيع سيارة شانجان CS85 الجديدة، من خامات متميزة بالأخص إذا كان المقعد مصنوع من مادة الجلد الطبيعية، لكي يشعر الشخص بالراحة أثناء الجلوس عليها.

السيارة مزودة بسرعات متعددة، وتتميز أيضا بوجود شاشة عرض.

لديها العديد من الألوان الرائعة للتحكم في هذه السرعات.

أما إذا تحدثنا عن مواصفات وألوان سيارة شانجان CS85 الجديدة، فإن لديها المواصفات الرائعة وهي تكون كالتالي:-

تمتلك سعة لترين تيربو GD.

إنما حجمها .cc 2000 .

تمتع بقوة 233 حصان.

الحركة التي تعمل بها تتميز بثمن سرعات بشكل أوتوماتيك.

يوجد عدة أنظمة تعمل بها سيارة بالأخص إذا كانت لديها تقنيات حديثة في مراقبة كافة التطورات التي نجدها خلال هذه الأيام، لذلك الأنظمة التي تعمل عليها سيارة شانجان CS85 الجديدة، تكون كالتالي:-

تمتلك السيارة مستشعرات أمامية، وتكون أربع مستشعرات.

كما أن لديها أربعة مستشعرات أخرين في الخلفية.

الأنظمة التي يتحكم فيها السائق تعمل بالمكيف وكل مقعد يختلف عن الآخر.

يوجد كاميرا أمامية تعمل بدرجة حرارة 360 درجة

الباب الخلفي يعمل بالريموت كنترول من خلال التحكم السيارة مزودة بمفاتيح ذكية.

يمكن أن نقوم بتشغيل السيارة بها قبل حدوث أي اصطدام.

السيارة تعمل على توفير جهاز تنبيه.