مميزات ومواصفات سيارة رينج روفر سبورت الجديدة هي إحدى السيارات البريطانية التي أفصحت عنها شركة صناعة السيارات مؤخرًا وذلك عبر فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات، حيث جاءت السيارة بكافة المواصفات والمميزات التي أبهرت الكثير من عشاق السيارات.

تأتي سيارة رينج روفر بكل وسائل الراحة والرفاهية في الداخل.

المقاعد الأمامية قد تميزت بـ 24 حركة.

السيارة تحتوي على إطارات جديدة إضافة إلى وجود مادة الفوم.

لها مساند أذرع جانبية للتدفئة.

سيارة رنج روفر تضم على مقاعد بتصميم جديد ومريح للركاب.

يتوفر بداخلها اتصال USB.

وتضم HDMI متاح.

كما أن لديها منافذ 12 فولت.

أيضًا تحتوي على اتصال إنترنت 4G لـ 8 أجهزة.

تحتوي على وحدة تخزين.

يحتوي على 25 برنامج مساج.

تحتوي على مقاعد قابلة للطي 40 درجة، مما يوفر مساحة 186 ملم.

تحتوي سيارة رنج روفر على مساند للذراعين ومسند للقدمين.

يمكن التحكم في جميع وظائف المقعد عبر تطبيق الهاتف الذكي.

تحتوي على نظام المعلومات والترفيه Touch Pro Duo الجديد – المسمى ((Blade)) – ويحتوي على شاشة تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 10 بوصات تشكل محور الكابتن.

تتميز سيارة رنج روفر بخصوصية نقل المعلومات من شاشة إلى أخرى مع سهولة كبيرة في الاستخدام ومزايا وظيفية أخرى.

استهلاك الوقود أقل من المتوسط.

انتقال الحركة بطيء.

نظام المعلومات والترفيه بطيء الاستجابة ويصعب استخدامه.

مساحة الشحن أصغر من المنافسين.

المقاعد الخلفية ضيقة بعض الشيء.

تعرف على مميزات ومواصفات سيارة رنج روفرعيوب سيارة رنج روفرما سعر سيارة رنج روفر؟

لنوضح لكم أسعار رينج روفر الجديدة التي أعلنت عنها الشركة المصنعة في التقارير الرسمية والتي ستبدأ من 50895 دولارًا أمريكيًا أي 190881 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقدير هذه الأسعار بناءً على الجميع مواصفات ومميزات السيارة.

وهكذا قد وضحنا لكم في هذا المقال المبسط مميزات ومواصفات سيارة رنج روفر، وتعرفنا على أهم عيوبها وأحدث أسعارها، ونتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع أسئلتكم ونشكركم على حسن استماعكم إلينا، دمتم في رعاية الله.