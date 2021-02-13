ميتسوبيشي تعلن عن سلسلة أوتلاندر كروس أوفر الجديدة

شركة ميتسوبيشي اليابانية تستعد للإعلان هذا الأسبوع، عن بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة "أوتلاندر" كروس أوفر في مصنعها بمدينة أوكازاكي، ومن المنتظر أن ترفع الشركة الستار عن الطراز الجديد في 16 فبراير الجاري في الولايات المتحدة، حيث سيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات.

تعاون ثلاثي لبناء منصة أوتلاندر

المنصّة المبتكرة التي ستبنى عليها "أوتلاندر" الجديدة، تم تطويرها من قبل 3 شركات دوت الخليج "رينو" و"ميتسوبيشي" و"نيسان"، ويحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقدرة 184 حصانا وعلبة تغيير السرعات.

بدء طرح أوتلاندر في أمريكا وكندا

ميتسوبيشي أعلنت طرح أوتلاندر بداية في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، وتباعا سيصار إلى طرح الجيل الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان الأخرى.