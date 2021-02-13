عروض تقسيط شانجان 2021 بنك البلاد

نقدم لك كيفية الحصول على عروض تقسيط شانجان 2021 من بنك البلاد، وتحدثنا في مقالات عديدة سابقة عن امكانيات شانجان وكيف أثبتت نفسها في السوق السعودي. ويقدم بنك البلاد برامج جيدة من ناحية التقسيط لتتملك السيارة التي تحلم بها مع الراتب المناسب لك والضوابط الإسلامية التي يتلزم بها البنك، وسنشرح اليوم كيفية الحصول على سيارة عبر التمويل التأجيري من بنك البلاد، برسوم إدارية 1% فقط من مبلغ التمويل، بشرط لا يتم تجاوز آلاف ريال مضاف عليها ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط سيارة شانجان عبر التمويل التأجيري من بنك البلاد

بنك البلاد يقدم لعملاءه فرصة لكي يحصلوا على السيارات التي يحلمون بها وبشروط ليست صعبة، كل ما يجب فعله هو اختيار السيارة من الوكلاء أو المعارض التي لديها ولدى بنك البلاد اعتماد، ويقدم المستندات المطلوبة للبنك.

يمكنك التأجير التمويلي حتى 3 سيارات.

الهيئة الشرعية أجازت ذلك في بنك البلاد.

متاع للعميل السعودي والغير سعودي بضمان أو بدون ضمان تحويل الراتب.

يمكن للعميل التقسيط حتى سن 65 و سبعين للمتقاعدين.

نسبة استقطاع تصل لـ 65%.

التقسيط على خمس سنوات.

التمويل يصل لـ 500 ألف ريال.

يمكنك أن تستلم السيارة بدون أي دفعات مقدمة، ويمكنك استلامها حتى مع دفعة أخيرة وهذا اختياري.

التفاويض الخاصة بالقيادة داخلية، وخارجية مع إمكانية أن تضيف مفوضين بالقيادة.

تحصل على موافقة مبدئية من الزيارة الأولى، والتغطية التأمينية تشمل السيارة سواء دفعت دفعة مقدمة أو أخيرة اختيارية.

ما هي مزايا والمميزات لـ بنك البلاد في تقسيط شانجان ؟ما هي الشروط والأحكام الخاصة بـتقسيط سيارة شانجان من بنك البلاد؟

أولًا: لا يقل عمرك عن ثمانية عشر عامًا، وثانيًا أن تمتلك حساب جاري في البنك، وثالثًا، أن تكون من العاملين في منشأة معتمدة يعتمدها البنك سواء كان هذا في القطاع الخاص أو العام أو كنت متقاعد، ورابعًا، ألا يزيد عمرك عن خمسة وستين عامًا، وبالنسبة لو كنت متقاعد ألا يزيد عن سبعين عامًا مع آخر دفعة من أقساطك الشهرية.

رخصة قيادة مستخرجة في المملكة وسارية المفعول.

الهوية السارية.

عليك أن تملأ نموذج الاستئجار.

عليك أن تملأ نموذج إقرار وإفصاح بالالتزامات الشخصية الخاصة بك.

عليك أن تقدم عرض سعر لمواصفات السيارة.

على جهة العمل استصدار تعريف راتب وتقديمه للبنك.

وخطاب تحويل للراتب.

وبالنسبة للعملاء بدون ضامن تحويل راتب عليهم فتح حساب جاري، وكشف حساب لآخر ثلاثة رواتب شهرية، وإثبات سكن، وكروكي العمل والمنزل.

المستندات المطلوبة لـ تقسيط سيارة شانجان من بنك البلاد في البرنامج التمويلي التأجيري للسيارات؟ماهي طريقة احتساب الربح؟

يقوم بنك البلاد بعملية حسابية ليحسب بها الربح من خلال ما يسمى بالرصيد المتناقص، حيث يقوم بعملية توزيعية للربح كل عام، وفق المبلغ التمويلي من خلال الأقساط الشهرية، والقيمة الخاصة بالرصيد الذي تبقى من أصل المبلغ المدفوع، وإليكم جدول توضيحي له.

برنامج التمويل التأجير للسيارات 103،500 ريال سعر السيارة ولنفترض أنها شانجان ( كمثال ليس أكثر) 0 ريال الدفعة الاولى 90،000 ريال مبلغ التمويل 1,035 ريال الرسوم الإدارية ** ستين شهر مدة التمويل 1,425 ريال القسط الشهري غير شامل قسط التأمين 31,500 ريال الدفعة الأخيرة 7.42 % معدل النسبة السنوية غير شامل قسط التأمين