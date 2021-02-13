سيارة لكزس UX 2021 بمُحرك تويوتا كورولا تجمع بين مظهر الفخامة ومُحرك تويوتا القوي، سيارة صغيرة بمظهر رائع لكزس الشهيرة بفئاتها المتعددة فئة S للسيارات السيدان وفئة X لسيارات ال SUV ، ونتناول اليوم إحدى فئات ال X والتي تتنوع ما بين LX, GX, RX ,NX وفئة UX موديل 2021 وهي حديثنا اليوم، وهي تجمع بين كل المواصفات التي يتطلع إليها كل من يرغب في سيارة فخمة من الخارج بتجهيزات داخلية وخارجية ممتازة، بالإضافة إلى مُحرك مُتميز ذو عمر طويل مثل محرك تويوتا كورولا، لذا قد تكون لكزس فئة UX هي الأفضل لعام 2021.

سيارة لكزس UX 2021 بمُحرك تويوتا كورولا

لكزس 2021 UX الأصغر ذات النص فل والتي تتميز بمُحرك تويوتا كورولا المعروف، سعته 2000 سي سي 4 سلندر ليمنحك قوة 170 حصان وقير أوتوماتيك بنظام CVT، نظام دفع أمامي مع نظامي دخول وتشغيل ذكيين وخاصية التشغيل عن بُعد، وعن صرفية الوقود فهي مُميزة جدا حيث أن قدرة البنزين 18.3 كيلو بتقدير مُمتاز ونوع البنزين المُستخدم 91، كما تتميز لكزس UX 2021 بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة مثل فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، AIRBAG أمامية وجانبية، عدد خمس أحزمة أمان.

المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة لكزس UX موديل 2021

تتميز سيارة لكزس 2021 UX بفتحة سقف بمظهر رائع، وعن مواصفاتها الأمامية فإن جميع إضاءاتها LED من عدسات وإشارات والليد النهاري وكشافات الضباب، وبالسيارة خاصية الإنارة عند الالتفات مع إشارات على المرأة بشكل مُميز، بالاضافة إلى تطعيمات كروم على النوافذ، ومن الخلف يوجد بالسيارة جناح خلفي ومساحة خلفية مع إضاءات LED، كما أن جنوط السيارة تأتي بمقاس 17 إنش ومقاس المطاط 215 X 60.

مقاعد السيارة من الداخل منها الجلد ومنها القماش ومن الخلف تتميز السيارة بفتحات تكييف مع منافذ طاقة USB وإضاءة خلفية داخلية، ومن الأمام مقاعد السائق والراكب كهربائية والتشغيل بالكامل كهربائي والمرأة كهربائية مع خاصية الطي الأوتوماتيكي، يأتي مقود لكزس 2021 UX أو الدركسيون مكسي بالجلد ثلاثي مع مُثبت سرعة وعداد رحلات باللغة العربية، مع مقياس لمُستوى صرفية الوقود والتحكم بالنظام الصوتي كذلك.

سعر لكزس فئة UX في السعودية

تأتي سيارة لكزس UX موديل 2021 أيضا مدعومة بشاشة معلومات وسطية تدعم خاصية الكار بلاي، وهي تقوم بتوضيح ومشاهدة لقطات الكاميرا الخلفية وساعة لكزس الذكية، كما يتواجد بالسيارة من الداخل تكييف مُنفصل بين السائق والراكب ومنفذان USB بالإضافة إلى حاملات أكواب وشاحن لاسلكي، كما أن هناك إضاءات بالسقف LED بالإضافة إلى مرأة في الشماسة بها إضاءة LED، ويبلغ سعر لكزس 2021 UX في السعودية 169 ألف ريال.