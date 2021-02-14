سعر لاند كروز في السعودية ومواصفات السيارة الخارقة Land Cruiser

سعر لاند كروز في السعودية ، والتي أطلقتها الشركة المُصنعة تويوتا Toyota في عام 2008 والتي كانت تصممها كسيارة جيب في عام 1951 وبدأت في تصنيعها في عام 1954، وهي تعتبر من السيارات العائلية من الدرجة الأولي حيث تتسع مقاعد السيارة إلى 9 أو 9 أفراد، سيتم مناقشة أهم مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز وأسعار فئات Land Cruiser في السعودية.

يأتي محرك السيارة بسعة 4.0 لتر. 6 إسطوانات في في تر آى مزدوج. أقصى قوة للسيارة 271 حصان. الدوران 385 نيوتن متر. الناقل الحركي 6 سرعات أتوماتيك. سعة الخزان الوقودي 138 لتر. قياس الجنوط 17 بوصة. مصابيح أمامية من الهالوجين LED. المرايات الخارجية كهربائية. مكيف السيارة إليكتروني من الأمام ومن الخلف يدوي للتبريد فقط. المقاعد مصنوعة من القماش. يمكن التحكم في إرتفاع مقعد السائق. يوجد شاشة تعمل باللمس 6.2 بوصة لعرض المعلومات. 6 سماعات. مثبت سرعة. نظام دخول ذكي مع التحكم الكامل في المحرك. نظام زحف وتسهيل الإنعطافات والتحكم في التوازن. دفع رباعي بدفع ثقيل وخفيف. فرامل تمنع الإنغلاق. يوجد خطاف خلفي لجر السيارة. نظام المساعدة في طلوع المرتفاعات. كاميرا خلفية متعددة الزوايا. توجد ثلاجة داخل السيارة. توجد وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. حماية ضد السرقات بمنع تشغيل المحرك. طول السيارة 5095 مم. عرض السيارة 1980 مم. إرتفاع السيارة 1890 مم. مقاس الإطارات 285/65R17.

مواصفات سيارة Land Cruiser

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سعر لاند كروز في السعودية وفئاتها

تختلف أسعار سيارة تويوتا لاند كروز من فئة لأخرى على حسب مواصفات ومميزات كل فئة:

GXR1 V6 :السعر 207,345 ريال سعودي

GXR2 V6السعر 225,055 ريال سعودي

GXR2 PLUS V6 :السعر 236,900 ريال سعودي

GXR3 V6 :السعر 263,120 ريال سعودي

GXR1 DIESEL :السعر 229,425 ريال سعودي

GXR2 DIESEL :السعر 247,595 ريال سعودي

GXR3 DIESEL :السعر 277,725 ريال سعودي

GXR2 V8 :السعر 266,570 ريال سعودي

GXR3 V8 :السعر 287,040 ريال سعودي

GXR4 V8 :السعر 293,020 ريال سعودي

VXR1 :السعر 316,940 ريال سعودي

VXS :السعر 358,800 ريال سعودي