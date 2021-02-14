أرخص سيارة عائلية من فورد 2021 فورد برونكو sport الجديدة كلياً متعددة المزايا، هناك نوعين من الاهتمامات التي يبحث عنها كل مشتري لسيارة فالنوع الأول يبحث عن سيارة شبابية رياضية، أما النوع الثاني فهو يبحث عن سيارة عائلية كبيرة الحجم نوعا ما تكفي للتنقل مع جميع أفراد العائلة وهذا ما سنتناوله اليوم، حيث يدور حديثنا اليوم سيارة Ford Bronco Sport الجديدة التي لا تتميز فقط بمواصفات عائلية رائعة، إنما تجمع بين كونها تكفي لكامل الأسرة وبين كونها رياضية غير ضخمة كالسيارات العائلية الأُخرى، لذا فهي الاختيار الأفضل لهذا العام حيث تجمع بين جميع المواصفات المتميزة بالإضافة إلى السعر المقبول، ولذلك صُنفت فورد برونكو على أنها أرخص سيارة عائلية.

فورد برونكو 2021 أرخص سيارة عائلية من Ford

سيارة فورد برونكو أنتجتها الشركة قديما في الستينات ثم قررت فورد بعد فترة إيقاف إنتاجها، وبعد ما يقرُب من عشرين عام قررت فورد رجوعها للحياة مرة أُخرى، وتُعتبر فورد برونكو أول سيارة SUV مُدمجة من فورد بحجم مُعتدل، ستتنافس السيارة مع سيارتي هوندا اتشارفي وجيب رينيجيد بنفس حجم السيارتين، كما تُطلق على سيارة اليوم البيبي برونكو أو البرونكو سبورت لأنها فئة صغيرة من الفورد برونكو، حيث سيتم إطلاق فئة أكبر من فورد برونكو بعد بضعة أشهر بحجم أكبر وتصميمها أكثر للطرق الوعرة.

فئات Ford Bronco Sport الجديدة

تم طرح أربعة فئات لسيارة فورد برونكو 2021 الفئة الأولى بموتور 2000 سي سي تربو يولد 245 حصان، قوة كبيرة جدا لسيارة متوسطة الحجم وهذا ما سيتم طرحه في أمريكا، أما بقية الفئات سيتم طرحها بمحرك هجين موتور 1500 سي سي بتكنولوجيا إيكو بوست 3 سلندر يولد 185 حصان، مع بطارية صغيرة الحجم وهي موفرة جدا في البنزين وهذه الفئات سيتم طرحها في الشرق الأوسط، واليوم نتناول الحديث عن الفئة الثانية من السيارة، يتم طرح الفئة الأخيرة بسعر 97500 ريال في السعودية، والفئة الثانية تبدأ من 108075 ريال، أما الفئة الأولى وهي الأعلى فيبلغ سعرها في السعودية 123057 ريال.

المواصفات الخارجية والداخلية لسيارة فورد برونكو 2021

حفاظا على شكل سيارة فورد برونكو القديم الذي تعلق به الكثير، فقد تم تصميم السيارة لتشبهها من الأمام مع كشاف دائري وفانوس قطعة واحدة به الإشارات بإضاءات جميعها LED بشكل مُميز ومُختلف، طول السيارة 4.4 متر مُرتفعة عن الأرض والجنوط مقاسها 17 بلون فضي، أما إذا نظرت إلى تصميم سيارة فورد برونكو سبورت الخلفي فستجد أنه يمكنك فتح الزجاج بذر مُنفصل GLASS، أو كذلك الحال لفتح شنطة السيارة، السيارة مناسبة جدا للجبال لذا تصميم الشنطة من مزيج البلاستيك والمطاط مع إضاءة داخلية لإضاءة الشنطة يمكنك التحكم في اتجاهه.

سيارة فورد برونكو سبورت الجديدة يتم طرحها بنظام قيادة متعدد DRIVE MOOD أو GOAT MOOD، بها خمسة أنظمة وهي ال NORMAL للقيادة العادية وECO لتوفير البنزين و SPORT للقيادة الرياضية و SAND للقيادة في الصحراء وCELEBRY للطرق سريعة الانزلاق، أما أعلى فئة من السيارة فبها عدد 2 DRIVE MOOD مُختلفين واحدة للتُربة الطينية وأخرى للصخر، بالسيارة نظام دفع رباعي ومُثبت سرعة حتى في الطرق الوعرة، تتميز السيارة بشاشة سهلة الإستخدام وكاميرا خلفية مع فتحات USB كما تتميز السيارة بالكشف عن النقط العمياء.