عرض تقسيط شانجان 2021 بنك البلاد برنامج تمويل سيارتي

بات الشباب السعودي يحتاج تقسيط سيارات مثل شانجان الصينية الرباعية الدفع، ويقدم بنك البلاد المشهور بأمانته ونزاهته عرض تقسيط تمويل سيارتي بالمرابحة، من خلال مجموعة من الخطط التمويلية للسيارات لأنه يسعى إلى أن يساعد الشباب السعودي على الحفاظ على رفاهيته من خلال عروض تقسيط السيارات، ولقد شرحنا أمس برنامج تقسيط شانجان عبر التمويل الايجاري للتقسيط من نفس البنك بنك البلاد، وسنشرح اليوم نظام المرابحة فركز معي عزيزي القارئ، مع العلم أن هناك رسوم إدارية تصل لـ 1% من المبلغ التمويلي للسيارة بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مزايا تقسيط شانجان بنك البلاد من برنامج تمويل سيارتي المرابحة

(1) يتوافق مع الضوابط التي تقر بها الهيئة الشرعية في بنك البلاد. (2) تستطيع أن تشتري السيارة التي تريدها وفي هذه الحالة تكون شانجان، ولكن على أساس المبلغ الائتماني الذي تدفعه. (3) يمكنك أن تسدّد التقسيط الخاص بالسيارة شانجان بصورة مرنة تصل إلى ستين شهرًا. (4) يمكنك أن تسدد بصورة مبكرة ولكن مع اتباع القواعد المقررة من مؤسسة النقد. (5) التمويل التقسيطي يصل لاثنين مليون ريال سعودي على مدار خمسة أعوام. (6) يمكنك أن تقوم بعملية تأجيل القسط الواحد في كل سنة. ( 7) تستطيع أن تحصل على تمويل إضافي لسيارة أخرى نوعية أخرى إذا ما أردت. (8) التمويل يشمل السعوديين والغير السعوديين من المقيمين. (9) يمكن إذا ما كنت متقاعد أن تحصل على التمويل لا توجد أي مشكلة وفق الضوابط.

ما هي الشروط الخاصة بـ تقسيط شانجان من بنك البلاد وفق تمويل سيارتي بالمرابحة؟

(1) عمرك لا ينخفض عن ثمانية عشر سنة. (2) لابد من أن تعمل حساب جاري في بنك البلاد. (3) أن تكون من الموظفين في أحد الأماكن أو المؤسسات التي تعتمدها البند وتقبلها سواء كان قطاع خاص أو عام. (4) الراتب الخاص بك لابد ألا ينخفض عن 3 آلاف ريال سعودي سواء كنت سعودي الجنسية، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي لو كنت من المقيمين سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص. (5) أنت مجبر على أن تقوم بتحويل راتبك على بنك البلاد.

ما هي المستندات المطلوبة لـ تقسيط شانجان في عرض من بنك البلاد؟

(1) هويتك السارية الصلاحية. (2) عليك أن تملأ المستندات الخاصة بطلب شراء سيارة بالتقسيط. (3) لابد أن تأتي بخطاب تحويلي للراتب وتثبيت من جهة عملك. (4) مستند من جهة عملك يشمل مفردات راتبك الشهري، ومسماك الوظيفي، والتاريخ الخاص ببداية العمل الخاص بك. (5) صورة البطاقة الخاصة بك لو كنت من العاملين في أحد القطاعات العسكرية.

برنامج تمويل سيّارتي بالتقسيط ​ 100,000 ريال قيمة أصل التمويل 10,000 ريال إجمالي ربح التمويل 1,000 ريال الرسوم الإدارية APR) %4.31 ) ***معدل النسبة السنوية %1 (بحد أقصى 5,000 ريال) من قيمة أصل التمويل الرسوم الإدارية 60 شهرا مدة التمويل 110,000 ريال *تكلفة عقد البيع 1,833.33 ريال القسط الشهري كيفية حساب تقسيط السيارة شانجان من بنك البلاد المرابحة برنامج تمويل سيارتي بالتقسيط

لابد أن تعلم أن هذه الشروط تكون شامل ضريبة القيمة المضافة، مع وجود اختلاف بخصوص معدل النسبة السنوي (APR) بناءً على المبلغ وفترة الاستحقاق وتخضع للسجل الائتماني للعميل طريقة الاحتساب أعلاه تعتبر على سبيل المثال، وأن الأسعار قابلة للتغير في حال وجود عوامل مؤثرة أخرى.