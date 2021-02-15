تعاون فولكس فاغن ومايكروسوفت لتطوير برامج قيادة آلية

عملاق صناعة السيارات الأوروبية مجموعة فولكس فاغن، بدأت تعاونا مع عملاق صناعة البرمجيات العالمية مايكروسوفت، بهدف تطوير برمجيات سحابية للقيادة الآلية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين.

تعاون جديد بين فولكس فاغن ومايكروسوفت

وأعلنت الشركتان التعاون من أجل بحث تطوير برمجيات للقيادة، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، ديرك هيلغنبرغ، قوله في بيان إن الفرع الجديد للشركة والخاص ببرمجيات السيارات يأمل أن يؤدي التعاون مع مايكروسوفت إلى تسريع تطوير خدمات تنقل آمنة ومريحة.

ومن جانبه قال سكوت غوتري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كلاود آند آي إيه" بشركة مايكروسوفت، إن الشراكة وعدت بتعزيز تحول شركة صناعة السيارات الألمانية مزود تنقل يعتمد على البرمجيات.

تطوير منصة لتبادل البيانات بين السيارات

من الجدير بالذكر هنا، أن التعاون بين فولكس فاغن ومايكروسفت ليس جديدا، حيث يجمعهما تعاون آخر عمره 3 سنوات، كان يبحث في تطوير منصة سحابية تسمح بتبادل البيانات بين السيارات.

مجموعة فولكس فاغن تطور عالم صناعة السيارات

ويشار إلى أن مجموعة فولكس فاغن التي تضم كبار مصنعي السيارات في أوروبا أمثال أودي، سيات، سكودا، لامبورغيني، بنتلى وبوغاتي، تعمل جاهدة لتطوير صناعة السيارات، وأعلنت الشركة عن توجهها إلى السيارات الكهربائية بقوة في عملية انتقال شاملة على ما يبدوا، ليس هذا فحسب، بل أعلنت في فبراير الجاري أيضا أنها تتطلع لتطوير منظومة للنقل العامودي "التكسي الطائر".