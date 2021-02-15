معلومات عن السيارة نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كليا

كشفت شركة نيسان اليابانية، عن الجيل السادس والجديد كليا من سيارة باثفايندر، نيسان باثفايندر 2022، والتي حافظت على لغة التصميم المعروفة من سيارات نيسان، بشبكة أمامية ضخمة ومصابيح LED، وعجلات رياضية ورفارف باللون الأسود.

مواصفات نيسان باثفايندر 2022

سيارة نيسان باثفايندر 2022 جاءت بمقصورة أكثر رحابة، يمكنها استيعاب 8 أفراد، وشاشة وسطية لمسية قياس 9 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من BOSE مكون من 13 مكبر للصوت، كما تم إضافة مواد عزل صوتي أكثر للمقصورة، مع نوافذ جانبيه أكثر سمكا، ومقاعد أكثر راحة مع امكانية الاختيار بين القماش والجلد .

فئات باثفايندر 2022

باثفايندر 2022 التي يتوقع أن يبدأ طرحها رسميا في النصف الثاني من العام الجاري، تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 284 حصان، وصندوق أوتوماتيكي جديد من 9 سرعات، وستتاح بنظام الجر الأمامي أو نظام الدفع الكلي للعجلات، وستقدم نيسان السيارة بثلاثة فئاتS – SV – SL .