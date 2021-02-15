عروض تقسيط تويوتا 2021 بنك البلاد في السعودية

الشباب السعودي يحب عروض التقسيط المختلفة وفي هذا التقرير سنتحدث عن عروض تقسيط تويوتا 2021 بنك البلاد في المملكة العربية السعودية مع العلم أن هذه العروض مقدمة للسعوديين والغير سعودين من المقيمين والوافدين، ولابد أن يكون الراتب الشهري للسعودي لا يقل عن 3 آلاف ريال سعودي، وبالنسبة للغير سعودي من المقيمين ألا ينخفض راتبه عن 3500 ريال سعودي، وينقسم نظام التقسيط في بنك البلاد إلى نوعين النوع الأول أو النظام الأول هو التمويل التأجيري للسيارات، وله مجموعة من الشروط والأحكام، والنوع الثاني من التقسيط هو تقسيط سيارتي بنظام المرابحة وهما حاصلين على موافقة الهيئة الشرعية في المملكة، والآن للشرح.

ما هي الشروط والأحكام الخاصة بـتقسيط سيارة تويوتا 2021 من بنك البلاد بنظام التمويل التأجيري؟

بنك البلاد يقدم لعملاءه فرصة لكي يحصلوا على السيارات التي يحلمون بها وبشروط ليست صعبة، كل ما يجب فعله هو اختيار السيارة من الوكلاء أو المعارض التي لديها ولدى بنك البلاد اعتماد، ويقدم المستندات المطلوبة للبنك. وبالنسبة للشروط فهي كالتالي: أولًا: لا يقل عمرك عن ثمانية عشر عامًا، وثانيًا أن تمتلك حساب جاري في البنك، وثالثًا، أن تكون من العاملين في منشأة معتمدة يعتمدها البنك سواء كان هذا في القطاع الخاص أو العام أو كنت متقاعد، ورابعًا، ألا يزيد عمرك عن خمسة وستين عامًا، وبالنسبة لو كنت متقاعد ألا يزيد عن سبعين عامًا مع آخر دفعة من أقساطك الشهرية.

يمكنك التأجير التمويلي حتى 3 سيارات. الهيئة الشرعية أجازت ذلك في بنك البلاد. متاع للعميل السعودي والغير سعودي بضمان أو بدون ضمان تحويل الراتب. يمكن للعميل التقسيط حتى سن 65 و سبعين للمتقاعدين. نسبة استقطاع تصل لـ 65%. التقسيط على خمس سنوات. التمويل يصل لـ 500 ألف ريال. يمكنك أن تستلم السيارة بدون أي دفعات مقدمة، ويمكنك استلامها حتى مع دفعة أخيرة وهذا اختياري. التفاويض الخاصة بالقيادة داخلية، وخارجية مع إمكانية أن تضيف مفوضين بالقيادة. تحصل على موافقة مبدئية من الزيارة الأولى، والتغطية التأمينية تشمل السيارة سواء دفعت دفعة مقدمة أو أخيرة اختيارية.

رخصة قيادة مستخرجة في المملكة وسارية المفعول. الهوية السارية. عليك أن تملأ نموذج الاستئجار. عليك أن تملأ نموذج إقرار وإفصاح بالالتزامات الشخصية الخاصة بك. عليك أن تقدم عرض سعر لمواصفات السيارة. على جهة العمل استصدار تعريف راتب وتقديمه للبنك. وخطاب تحويل للراتب. وبالنسبة للعملاء بدون ضامن تحويل راتب عليهم فتح حساب جاري، وكشف حساب لآخر ثلاثة رواتب شهرية، وإثبات سكن، وكروكي العمل والمنزل.

ما هي مزايا والمميزات لـ بنك البلاد في تقسيط تويوتا 2021 التمويل التأجيري ؟المستندات المطلوبة لـ تقسيط سيارة تويوتا 2021 من بنك البلاد في البرنامج التمويلي التأجيري للسيارات؟ماهي طريقة احتساب الربح؟

يقوم بنك البلاد بعملية حسابية ليحسب بها الربح من خلال ما يسمى بالرصيد المتناقص، حيث يقوم بعملية توزيعية للربح كل عام، وفق المبلغ التمويلي من خلال الأقساط الشهرية، والقيمة الخاصة بالرصيد الذي تبقى من أصل المبلغ المدفوع، وإليكم جدول توضيحي له.

برنامج التمويل التأجير للسيارات 103،500 ريال سعر السيارة ولنفترض أنها تويوتا( كمثال ليس أكثر) 0 ريال الدفعة الاولى 90،000 ريال مبلغ التمويل 1,035 ريال الرسوم الإدارية ** ستين شهر مدة التمويل 1,425 ريال القسط الشهري غير شامل قسط التأمين 31,500 ريال الدفعة الأخيرة 7.42 % معدل النسبة السنوية غير شامل قسط التأمين

مزايا تقسيط تويوتا بنك البلاد من برنامج تمويل سيارتي المرابحة

(1) يتوافق مع الضوابط التي تقر بها الهيئة الشرعية في بنك البلاد. (2) تستطيع أن تشتري السيارة التي تريدها وفي هذه الحالة تكون تويوتا، ولكن على أساس المبلغ الائتماني الذي تدفعه. (3) يمكنك أن تسدّد التقسيط الخاص بالسيارة تويوتا بصورة مرنة تصل إلى ستين شهرًا. (4) يمكنك أن تسدد بصورة مبكرة ولكن مع اتباع القواعد المقررة من مؤسسة النقد. (5) التمويل التقسيطي يصل لاثنين مليون ريال سعودي على مدار خمسة أعوام. (6) يمكنك أن تقوم بعملية تأجيل القسط الواحد في كل سنة. ( 7) تستطيع أن تحصل على تمويل إضافي لسيارة أخرى نوعية أخرى إذا ما أردت. (8) التمويل يشمل السعوديين والغير السعوديين من المقيمين. (9) يمكن إذا ما كنت متقاعد أن تحصل على التمويل لا توجد أي مشكلة وفق الضوابط.

ما هي الشروط الخاصة بـ تقسيط تويوتا من بنك البلاد وفق تمويل سيارتي بالمرابحة؟

(1) عمرك لا ينخفض عن ثمانية عشر سنة. (2) لابد من أن تعمل حساب جاري في بنك البلاد. (3) أن تكون من الموظفين في أحد الأماكن أو المؤسسات التي تعتمدها البند وتقبلها سواء كان قطاع خاص أو عام. (4) الراتب الخاص بك لابد ألا ينخفض عن 3 آلاف ريال سعودي سواء كنت سعودي الجنسية، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي لو كنت من المقيمين سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص. (5) أنت مجبر على أن تقوم بتحويل راتبك على بنك البلاد.

ما هي المستندات المطلوبة لـ تقسيط تويوتا في عرض من بنك البلاد؟

(1) هويتك السارية الصلاحية. (2) عليك أن تملأ المستندات الخاصة بطلب شراء سيارة بالتقسيط. (3) لابد أن تأتي بخطاب تحويلي للراتب وتثبيت من جهة عملك. (4) مستند من جهة عملك يشمل مفردات راتبك الشهري، ومسماك الوظيفي، والتاريخ الخاص ببداية العمل الخاص بك. (5) صورة البطاقة الخاصة بك لو كنت من العاملين في أحد القطاعات العسكرية.

برنامج تمويل سيّارتي بالتقسيط ​ 100,000 ريال قيمة أصل التمويل 10,000 ريال إجمالي ربح التمويل 1,000 ريال الرسوم الإدارية APR) %4.31 ) ***معدل النسبة السنوية %1 (بحد أقصى 5,000 ريال) من قيمة أصل التمويل الرسوم الإدارية 60 شهرا مدة التمويل 110,000 ريال *تكلفة عقد البيع 1,833.33 ريال القسط الشهري كيفية حساب تقسيط السيارة تويوتا من بنك البلاد المرابحة برنامج تمويل سيارتي بالتقسيط