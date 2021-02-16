اسعار تويوتا افالون 2021 في السعودية ومواصفات السيارة Toyota Avalon

اسعار تويوتا افالون 2021 ، سيارة افالون Avalon أنتجتها شركة تويوتا Toyota العالمية عام 1994م بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك توسع إنتاج السيارة لتشمل كندا والشرق الأوسط، وبدأت مسيرتها الإنتاجية لتشمل عدة أجيال آخرهم الجيل الخامس الذي بدأ إنتاجه في عام 2013 وحتى الآن، وتتمتع سيارة أفالون بشهرة عالمية كما تُعرف السيارة على أنها عائلية كبيرة وتعتبر هي السيارة الوحيدة التي تُصدرها الولايات المتحدة إلى دول الخليج من 2000 وإلى الآن، سيتم مناقشة تويوتا افالون 2020 سعر ها في السوق السعودية ومناقشة أهم مواصفات ومميزات السيارة.

محرك السيارة 3.5 لتر. 6 إسطوانات. قوة العزم 356 نيوتن متر. القوة القصوى 297 حصان. السيارة تستهلك 13.2 كم لكل لتر في الوقود. توجد وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. نظام المساعدة لطلوع المرتفاعات. نظام مساعدة حفظ المسار مع نظام آخر لتنبيه المغادرة من المسار. المكيف يتم تشغيله أتوماتيكياً. نظام دخول ذكي مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك بزر تشغيل. المقاعدة الخلفية من السيارة يمكن طيها. مقود السيارة من الجلد الطبيعي وبه أزرار التحكم في النظام الصوتي. توجد شاشة لمس ملونة لعرض المعلومات 9 بوصة مع نظام صوتي وبلوتوث. السيارة تتوافق مع نظام آبل كار بلاي. إضاءة الأنوار الأمامية والنهارية من الـ LED. كاميرا خلفية متعددة الزوايا . المرايات الجانبية تعمل بالكهرباء يمكن طيها وبها خاصية إشارات الإنعطاف. توجد فتحة سقف. مثبت سرعة يعمل بالرادار. المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر. مقعد السائق والراكب الأمامي يمكن التحكم بالكهرباء. نظام تبريد وتسخين مقعد السائق والراكب الأمامي. حساسات أمامية وخلفية. يمكن التحكم بالقفل المركزي للأبواب من الراكب الأمامي. توجد حقيبة السلامة. متوفر جهاز لنفخ الإطارات. مقاس الجنوط 18 بوصة. سعة خزان الوقود 60 لتر. طول السيارة 4975 مم. عرض السيارة 1850 مم. إرتفاع السيارة 1435 مم. مقاس الإطارات 235/45R18.

مواصفات Toyota Avalon

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اسعار تويوتا افالون 2021 في السعودية

تختلف أسعار سيارات تويوتا افالون 2021 الجديدة بإختلاف فئاتها وعيوب ومميزات ومواصفات كل فئة، وهذه هي سعر كل فئة من فئات سيارة افالون لعام 2021:

XLE: السعر 135,700 ريال سعودي

TOURING: السعر 146,165 ريال سعودي

PREMIUM : السعر 175,605 ريال سعودي