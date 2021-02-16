تسلا تستعد بموديل جديد Model2 لطرحه في الأسواق بأرخص الأسعار

تسلا ، تستعد شركة تسلا لتطوير Model 2 من سيارة تسلا لطرحها في السوق بسعر أرخص في أوروبا وأكد Tom Zhu وهو رئيس عمليات شركة تسلا في الصين من خلال مقابلة معه ان الشركة تعمل على نسخة احدث من السيارة ولكن بسعر أرخص والتي من الأشياء المتوقع لها أن تباع بالتجزئة وذلك مقابل 160.000 “يوان” الذي يعادل 18.000 جنيه إسترليني وبالتالي 20.500 يورو وبالدولار 25.000 دولار أمريكي، من المقرر انه سيتم تصميم السيارة لكي تكون هاتشباك “بلا حقيبة للسيارة” ، وسيتم بيعها في البداية محليًا للسوق الصينية، ولكن بعد ذلك سيتم بيعها في جميع أنحاء العالم.

ماذا قالت التقارير الأمريكية عن تيسلا

ويقول موقع mspoweruser الأمريكي حسب تقريره انه “في إشارة إلى السيارة المنتظر نزولها في الأسواق، قال “إيلون ماسك” رجل الأعمال كندي،ال حاصل على الجنسية الأمريكية وهو مؤسس شركة” سبيس إكس” والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها في وقت سابق، قال : “الشيء الذي سيكون رائعًا… سوف نفعله لذلك .. وهو محاولة ان تنشئ الصين لتصميم سيارة أصلية في الصين وذلك لكي تستخدم في الاستهلاك العالمي” مضيفا “أعتقد أن هذا سيكون مثيرا للغاية “.

تصميم تسلا وموعد أختبارها

أما بالنسبة لتصميم السيارة فسيتم تصميمها وهندستها وتصنيعها في الصين وذلك في سابقة لأول مرة لشركة Tesla، وقال تشو ان : “تصميم المركبات، وهندستها – هندسة المركبات- ،وتطوير المركبات، واختبار المركبات”، ستتم جميعها في المنشأة الجديدة الذين يصممونها، وأشار –تشو- إلى أن : “نتوقع الآن أن يتم تشغيله في منتصف هذا العام” وقال انهم “لديها أكثر من 20 مختبرا متخصصا” ، ثم أضاف “سنوفر ظروفًا جيدة جدًا لتسهيل عمل مهندسي البحث والتطوير لدينا نحو هدفنا النهائي”.

وأضاف انه “في المستقبل، نحن نريد تصميم ثم تطوير مع إنتاج نموذج أصلى فى الصين، حيث يتم تصنيعها هنا –في الصين- ويتم بيعها للعالم كله” وأضاف أن : “مركز البحث والتطوير هذا هو نقطة البداية للهدف”، ووفقًا للتقرير للموقع الامريكي ، انه تمت الموافقة بالفعل على سيارة تسلا الجديدة في سبتمبر 2020 وانه يجب الانتهاء من التحقق من المنتج وذلك بحلول مارس 2021، وان ميعاد التسليم الأول في عام 2022 .