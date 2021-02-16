هيونداي سوناتا هايبرد 2021 أكثر سيارة موفرة للوقود بسعر رائع في السعودية

هيونداي سوناتا هايبرد 2021 أكثر سيارة موفرة للوقود لهذا العام وبسعر رائع، من المعروف أن سيارات الهايبرد هي السيارات التي تحتوي على مُحرك بنزين وأخر كهربائي، سنتناول اليوم الحديث عنه سوناتا فئة الهايبرد الجديدة لهذا العام مع التركيز على التغيير بين الفئة العادية والهايبرد، ومدى تأثيرها الفعال في كونها موفرة جدا للوقود ويمكنها مشي ما يصل إلى 1000 كيلو متر، سماعات السيارة داخلية وخارجية يمكنك سماع صوتها وأنت تسير في الشارع، سيارة المزايا المتعددة التي لن تتكرر كعادة هيونداي دائما التي تُقدم كل ما هو جديد، تابع القراءة فقط وستجد كافة التفاصيل عن مواصفات هيونداي سوناتا هايبرد 2021 وسعرها في السعودية.

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا هايبرد 2021

نبدأ بالوجهة الأمامية لسيارة هيونداي سوناتا هايبرد2021 والاختلاف بينها وبين العادية، الشبكة الأمامي للسيارة تصميم مُختلف عن الفئة العادية ومن ناحية أُخرى فإن بها إضاءات FULL LED أربع عدسات والليد النهاري وحساسات أمامية ورادار أمامي وقيادة شبه ذاتية، بالاضافة إلى كاميرا أمامية من أصل أربعة كاميرات مُحيطية تُعطي رؤية 360 درجة، وعن مُحرك السيارة الهايبرد فهو بنظام SMART STREAM يجمع بين مُحرك 4 سلندرات بنزين 2.0 GDI يولد 152 حصان، ومُحرك كهربائي يصل قوته حتى 38 كيلو وات، ليصل مجموع الأحصنة ما يُقارب 200 حصان، واللتر الواحد يمشي السيارة 24.6 كيلو متر بالنسبة لمُحرك الهايبرد.

المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة

تختلف هيونداي سوناتا هايبرد2021 عن سيارة الهايبرد أيضا بجنوط مقاس 17 إنش وتصميم مُختلف عكس العادية 18 إنش، وغير ذلك فإن المرآة بها إشارات جانبية LED مع كاميرا لرؤية مُحيطية، مع فتحة سقف بانورامية على عكس بعض الفئات التي تأتي بألواح شمسية، كما أن بها حساس للمطر وكاميرا أمامية خامسة لمراقبة الطريق والمسار بالإضافة إلى نقط عمياء في المرايات الجانبية، وكذلك تدعم الدخول الذكي بالمرايات الأربعة وستارة خلفية جانبية.

نوافذ السيارة كهربائية مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية مع مضخة، متواجد بالسيارة أيضا منافذ USB والنظام الصوتي 12 سماعة من شركة بووز وفتحات تهوية خلفية لتبريد البطاقة، التحكم الكهربائي للمقاعد الأمامية مع التسخين والتبريد وإضاءات مُحيطية في الأبواب الأمامية والتابلوه، هيونداي سوناتا هايبرد 2021 تأتي بمداخل USB و 12 V والتكييف تحكُم مُستقل بين السائق والراكب والشاشة بقياس 10.25 إنش تقريبا والتابلوه مدعوم بشاشة مقاسها 12.3 إنش تقريبا.

سعر سوناتا هايبرد 2021 في السعودية

تختلف هيونداي سوناتا هايبرد عن الفئات العادية في الجناح الخلفي أيضا بالإضافة إلى ما تم ذكره، حيث تأتي السيارة بجناح خلفي باللون الأسود بيانو بلاك مع إضافة كلمة هايبرد، وغير ذلك فإن الريوس بإضاءة LED جهة اليمين وجهة اليسار لمبة الضباب باللون الأحمر، والحركة المعروفة عن طريق العلامة نستطيع فتح الشنطة بمساحة متميزة، ويبلغ سعر هيونداي سوناتا هايبرد 2021 في السودية حوالي 78 ألف ريال سعودي.