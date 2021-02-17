تسلا تتصدر «الترند» بـ “سيارة تسلا Model 2” بسعر خيالي تعمل بالكهرباء

سيارة تسلا model 2 ، أعلن توم زهو وهو رئيس عمليات شركة تسلا في الصين أن في الوقت الحالي يتم التحضير لعمل نسخة رخيصة من سيارة تسلا موديل 2 ولكن السؤال الذي يطرح كثيرا هذه الأيام ما سعر هذه السيارة الجديدة ؟ وسوف نوافي حضراتكم بكل التفاصيل عن هذه السيارة الجديدة ولكن قبل أن ننتقل للتفاصيل يجب معرفة أن شركة تسلا منذ اكثر من سنة أعلنت أنها تخطط لإنشاء مركز جديد في الصين للبحث والتطوير وبناء سيارة تسير بالكهرباء وعلي الشكل الصيني.

سعر سيارة تسلا موديل 2 (Model 2) الجديدة

لقد أوضح أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن سيارة تسلا ستنزل الأسواق العالمية بسعر160 ألف إيوان وما يعادلها بالعملات الأخرى مثل 18 ألف جنية ، 25 ألف دولار أمريكي، 20500 يورو، كما قال أيلون ماسك في وقت ماضي مشيرا إلى السيارة الجديدة:

” الشيء الذي سيكون رائعا …. لذلك سنفعله …. هو محاولة إنشاء الصين لتصميم سارة أصلية في الصين للاستهلاك العالمي، اعتقد أن هذا سيكون مثيرا للغاية “.

أنواع سيارات تسلا ومواصفاتها

كما ذكرنا سابقا أن هذه السيارة ستصمم وتصنع لأول مرة في الصين وكما ذكر تشو:

“تصميم المركبات ، وهندسة المركبات ، وتطوير المركبات ، واختبار المركبات ” ستتم كلها في مركز جديد واستكمل تشو كلامة فقال ” نتوقع الآن أن يتم تشغيله في منتصف هذا العام، ولديها اكثر من 20 مختبرا متخصصا، سنوفر ظروفاً جيدة جداً لتسهيل عمل مهندسي البحث والتطوير لدينا نحو هدفنا النهائي”.