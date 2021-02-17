السيارة الطائرة تنال موافقة بدء عملها كمركبة أرضية جوية

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA الموافقة على بدء عمل مركبة أرضية جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة، ليقترب حلم السيارة الطائرة من التحقق على أرض الواقع.

السيارة الطائرة تنال موفقة للطيران

ووفقا لتقارير صحفية فإن السيارة الطائرة المسماة Terrafugia Transition حصلت على شهادة خاصة بصلاحية الطائرات الرياضية الخفيفة من إدارة الطيران الفيدرالية، ما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع، وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الإصدار المتوفر الآن هو خاص بالطيران فقط للطيارين ومدارس الطيران، بانتظار أن تصبح مكونات السيارة قانونية في الشوارع، إذ لا تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرق.

وأضافت الوكالة أنه يمكن للسائقين الانتقال من الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطريق السريع.

قائد السيارة الطائرة بحاجة لرخصة قيادة وشهادة طيار

هذا وتأمل Terrafugia في الحصول على الإنتاج والموافقات على السيارة الهجينة ذات المقعدين، كاملة لعام 2022، لكن المهتمين بتجربتها سيحتاجون إلى رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي، وقال المدير العام لشركة Terrafugiaكيفن كولبورن، ظل فريقنا يركز، وحسّن نظام الجودة لدينا، وأكمل الجوانب الحاسمة للتصميم، وصنع السيارة، وأكمل 80 يوما من اختبار الطيران، وسلم 150 وثيقة فنية واجتاز بنجاح تدقيق إدارة الطيران الفدرالية، هذا إنجاز كبير يبني الزخم في تنفيذ مهمتنا لتقديم أول سيارة طائرة عملية في العالم".

محرك السيارة الطائرة

وتعمل المركبة بمحرك Rotax 912iS Sport الذي يعمل بالوقود بقوة 100 حصان، وتتميز Transition بسرعة طيران قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة ومدى يبلغ زهاء 400 ميل، مع ارتفاع 10000 قدم، ويمكن تشغيل محرك الطائرة إما بالبنزين الممتاز أو وقود الطائرة 100 لتر، بينما يتم تشغيل السيارة بمحرك كهربائي هجين، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

الطيران العمودي

يذكر أن شركة "جيلي" الصينية، الشركة الأم لشركة فولفو، استحوذت على Terrafugia في عام 2017، يشار هنا إلى الطيران العمودي أو التكسي الطائر مشروع حالم تعمل عليه عديد من شركات صناعة السيارات في العالم، ومؤخرا أعلنت شركة فوكس فاغن الألمانية، أنها تتطلع لتصبح أكبر شركة للطيران العمودي في الصين.