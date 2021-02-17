جاغوار تعلن عن تغيير جذري في سيارتها الفارهة

أعلنت شركة جاغوار إجرائها تغييرا جذريا في سياراتها الفارهة مع حلول عام 2025، وقال الرئيس الجديد للشركة تييري بولوريه، إن جاغوار في طريقها إلى تحويل سياراتها إلى كهربائية فقط، وأوضح بولوريه أن هذا يأتي ضمن جزء من مخطط أوسع يطلق عليه (إعادة التصور)، والذي يهدف إلى وضع الشركة كشركة خالية من الكربون.

جاغوار لاند روفر أول سيارة كهربائية بالكامل

إلى هذا ستطلق جاغوار لاند روفر أول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2024، وهي الأولى من بين 6 سيارات تعمل بالكهرباء، والمخطط طرحها على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيتم تمويل تحويل سيارة جاغوار لاند روفر إلى كهربائية بواسطة استثمار سنوي في مجال لكهرباء والتقنيات ذات الصلة، بقيمة تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبرغ الأمريكية.

جميع سيارات جاغوار ستصبح خالية من الانبعاثات الكربونية

ومن المتوقع أن تكون جميع سيارات جاغوار بالإضافة إلى 60% من سيارات جاغوار لاند روفر التي تم بيعها، عبارة عن سيارات خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، وهو العام الذي ستحظر فيه المملكة المتحدة على سوقها المحلية بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي.