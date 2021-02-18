أهم شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية 2021 .. اسماء أفضل معارض التقسيط 1442

نقدم لكم في السطور التالية شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية، وهو ما يبحث عنه الآلاف من المقيمين بالمملكة السعودية لشراء السيارات بصورة ميسرة، كما يرغب الكثير في معرفة أفضل معارف التقسيط 1442 والتي تقدم على توفير السيارات للعملاء بأقساط مريحة و بفائدة قليلة بمقدم قليل أو بدون مبلغ مقدم حسب السيارة ونظام التقسيط المناسب للعميل نفسه، ويمكنك التعرف على قائمة أسعار السيارات الجديدة في السعودية ، بالإضافة إلى قائمة اسماء أفضل السيارات المستعملة بالسعودية من خلال موقعنا ثقفني حيث تقدم عدد من معارض السيارات أنظمة التقسيط المختلفة وفق عدد من الشروط المطلوبة التي يجب استيفاؤها قبل التقديم على السيارة لضمان حقوق الطرفين، وهو ما سنوضح لكم تفصيليًا.

شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية

يستطيع مواطني المملكة والمقيمين بأراضيها اقتناء السيارات من المعارض بنظام التقسيط وفق آلية تعاون بين البنوك والمعارض، وان كنت ما زلت لا تملك رخصة للقيادة فتعرف على طريقة إستخراج رخصة قيادة، حيث يمكن التقسيط وذلك باعتبارها أحد الحلول التمويلية التي أتاحتها الحكومة السعودية لتوفير السيارات للمواطنين بعدد من الشروط والضوابط والتي جاءت كالتالي:

عقد التقسيط:- على أن يضم كافة المعلومات المتعلقة بالطرفين المتعاقدين كما يحتوي العقد على جميع تفاصيل السيارة التي سيتم تقسيطها من حيث القيمة والمبلغ الذي سيتم دفعه مقدمًا والمبلغ المتبقي، كما يضم قيمة القسط الواحد وعدد الأقساط وتاريخ السداد، والشروط الإضافية إن وجدت.

تسليم السيارة للمشترى بنفس الحالة التي تم الاتفاق عليها بكافة المتعلقات والملحقات الخاصة بالسيارة وكل ما تحتاجه السيارة، ويحصل المشتري على حقوق التصرف في السيارة حيث يمكنه حيازتها أو الانتفاع منها بدون عوائق، ويتم ذلك حسب الاتفاق بين الطرفين.

نظام سداد الأقساط: كما يتم الاتفاق على طريقة السداد أو يتم إيداع الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع على أن تكن البيانات الخاصة بالحساب مرجعًا لكلا المتعاقدين على أن يحصل البائع على مبلغ السداد المقدم المتفق عليه.

رسوم البيع والشراء:- ويشترط على البائعين الالتزام بقيمة الرسوم الإدارية والتي لا تتخطى 1% من إجمالي المبلغ الموجودة بالعقد وذلك وفق عدد من الشروط واللوائح التي يتم اتباعها وقد تتغير النسبة حسب قرارات وزير الاستثمار السعودي وفق حالة السوق.

فسخ العقود:- ويجوز فسخ العقود بين البائع والمشتري في حالتين فقط أولهم إن تخلف المشترى عن السداد أو تنازل المشتري عن العقد وموافقة البائع.

الجدارة الائتمانية:- حيث يجب التأكد من السجل الائتماني الخاص بالمشترين والتقدم بإقرار كتاب للتحقق من السلوك الائتماني والقدرة على السداد، على أن يتم توثيق الاقرار وارفاقه ضمن ملف التمويل، ويجب تسجيل كافة البيانات الائتمانية الخاصة بالمشتري وشروط الحصول على الموافقة قبل البدء في عملية البيع بالتقسيط.

اسماء افضل معارض تقسيط السيارات

هناك عدد كبير من المعارض التي تقدم إمكانية تقسيط السيارات لمواطني المملكة وسط عدد من المميزات والأساليب المختلفة بهدف تقديم أفضل خصوصية وراحة ممكنة، وسنقدم لكم قائمة بأفضل شركات ومعارض السيارات الرائدة في المجال ومنهم:

شركة بيت التقسيط السعودي.

شركة اليسر للتقسيط.

شركة متاجر للتقسيط.

شركة أصول الحديثة للتمويل.

عبد اللطيف جميل تقسيط وإجارة.

الشركة الوطنية للتقسيط.

شركة النايفات للتمويل.

مجموعة شركات المتاجرة.

شركة الجاسرية.

شركة سناف.

معرض موتري السعودي.

تقسيط سيارات بالسعودية من معرض موتري



شركات ومعارض السيارات تتنوع في تقديم حلم الحصول على سيارة فخمة من أفخر وأجود الأنواع والماركات العالمية، من عدة معارض المنتشرة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، بدون مقدمات بشروط مريحة، حيث تقدم موتري السعودية العديد من الخدمات التمويلية من أجل شراء السيارات الجديدة من خلال عدة اختيارات متنوعة.