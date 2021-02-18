مواصفات سيارة نيسان صني السعودي 2021 واهم المميزات بها وسعره في الدول

سيارة نيسان صني السعودي 2021 من احدث انواع سيارات نيسان صني التي تحظى بمكانة عالية عالمياً، وتقدم هذه السيارة بثلاث فئات مختلفة حيث تأتي الفئة الأولى مانيوال والفئة الثانية والفئة الثالثة أوتوماتيك، وتحتوي على العديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها ذات قيمة حيث يوجد بها حساس خلفي يساعد السائق في ركن السيارة مع وجود كاميرا خلفية تكشف له الأشياء الخفية لتجنبها، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لمسافة 100 كم/ساعة، وسوف نتحدث الآن في هذا المقال المختصر من خلال موقع ثقفني علي مواصفات سيارة نيسان صني السعودي وسعرها في السعودية ومصر.

مواصفات سيارة نيسان صني السعودي

يوجد في سيارة نيسان صني السعودي مجموعة من المواصفات التي تجعلها تحتل مكانة كبيرة عالمياً بين السيارات الأخرى وهي كما يلي:

أبعاد السيارة كالتالي الطول 4425 مم، العرض 1695 مم، الارتفاع 1500 مم، ومساحة شنطة السيارة الخلفية تبلغ 490 لتر. تزود هذه السيارة بمحرك ذات أسطوانات رباعية سعة 1.6 لتر ينتج قوة 118 حصان. يبلغ عزم الدوران الأقصى لها 149 نيوتن / متر. مع وجود وحدة زجاجية خلفية تمنع الضجيج وتساعد على عزل الضوضاء الخارجية، حيث تساعد على وضوح الرؤية وجعل الطريق أكثر وضوحا. تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات. يوجد بالسيارة حساس خلفي يساعد السائق عند ركن السيارة مع وجود كاميرا خلفية أيضاً لها لتظهر له ما في الخلف. يتم التحكم في الشاشة الأمامية للسيارة عن طريق خاصية اللمس. تعتمد السيارة على تقنية الدفع الأمامي يجعل سرعة السيارة من سرعة 100 كم/ساعة خلال 15.5 ثانية. يبلغ متوسط ​​استهلاك الوقود 6.9 لتر لمسافة 100 كم/ساعة.

الفئات المختلفة لهذه السيارة

يوجد لهذه السيارة ثلاث فئات مختلفة وهي سوف يتم عرضها كالتالي:

فئة سيارة S التي تتوفر بقير عادي أو قير اوتوماتيك وتحتوي على جنوط مقاس 15 انش واللون الداخلي لها أسود. فئة سيارة SL التي تتوفر بقير اوتوماتيك فقط مثل فئة SV وتحتوي أيضاً على جنوط مقاس 16 انش مع وجود 4 كاميرات ومصابيح ليد. فئة سيارة SV التي تتوفر بقير اوتوماتيك فقط وتحتوي على جنوط مقاس 16 انش مع وجود شاشة بمقاس 7 بوصة التي يتوفر بها نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي مع وجود مصابيح أمامية من نوع ليد أيضاً.

مميزات السيارة

مميزات السيارة الحديث التي تشتهر عالمياً سوف نعرضها لكم وهي كالآتي:

تحتوي على كاميرا خلفية تكشف له كل ما في الخلف وتساعد أيضاً في ركنها.

يوجد بالسيارة حساس خلفي يساعد السائق عند ركنها.

مع وجود وحدة زجاجية خلفية تمنع الضجيج وتساعد على عزل الضوضاء الخارجية، حيث تساعد على وضوح الرؤية وجعل الطريق أكثر وضوحا.

تتميز السيارة بتصميم داخلي جذاب من حيث الجلد الداخلي.

سعر السيارة في بعض الدول

يبدو سعر هذه السيارة في الدول غير مكلف كثيراً وهذه الأسعار كالتالي:

سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 50.064 ريال سعودي.

سعر السيارة الفئة الثالثة في مصر 225.500 جنيه مصري.

سعر السيارة في العراق 148.917 دينار عراقي.