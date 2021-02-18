نيسان تطلق سيارتها قشقاي الجديدة اليوم

حددت شركة نيسان اليابانية اليوم الخميس 18 فبراير، موعدا للكشف عن الجيل الثالث الجديد كليا من سيارتها قشقاي Qashqai الرياضية متعددة الاستخدامات.

السيارة الجديدة تم تطويرها وفقا للشركة، من قبل فرق التصميم والهندسة بعد عملية سبر لآراء ملايين العملاء على مدار 15 عاما، ويركز الجيل الجديد من قشقاي كليا على راحة المستخدم عبر تزويدها بتقنيات التنقل الذكي وتصميم المقصورة الأكثر رفاهية.

تقنيات Qashqai 2021

وستتوفر Qashqai 2021 بالخصائص المتطورة لتقنية محركات e-POWER التي تسمح بالاعتماد على الوقود العادي الذي سيكون بسعة 1.5 لتر بقوة 190 حصان في توليد الطاقة لمحرك السيارة الكهربائي، وتم تزويد السيارة بمقاعد مكسوة بجلد نابا، مع ميزة التدليك بالمقاعد الأمامية مع ثلاثة أوضاع، مع ضبط الإعدادات بشكل ملائم عبر نظام NissanConnect.

شبكة واي فاي داخلية لـ 7 أجهزة متصلة

زودت نيسان قشقاي الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي مع باقة رائدة من الخدمات المتصلة، بما في ذلك الاتصال السلس للهواتف الذكية، وشبكة Wi-Fi داخل السيارة لما يصل إلى سبعة أجهزة، وخدمات NissanConnect، وهو تطبيق مخصص للتحكم في السيارة ومراقبتها.

قرص جديد لمسي للتحكم بأنظمة السيارة

ويتوفر بالجيل الجديد شاشة TFT متعددة الأنظمة عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة، إضافة إلى مجموعة من التخطيطات القابلة للتكوين لعرض معلومات الملاحة أو الترفيه أو حركة المرور، ويتم التحكم فيها من خلال مفتاح قرص جديد يعمل باللمس على عجلة القيادة.

شاشة عرض على الزجاج

ومن أبرز التجهيزات التقنية بالسيارة، شاشة العرض على الزجاج الجديدة المبتكرة مقاس 10.8 بوصة والتي تمنح أكبر حجم للصورة في فئتها.