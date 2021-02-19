نيسان كيكس 2021 الفئة الأكثر جاذبية أفضل سيارة عائلية اقتصادية بسعر 16 ألف دولار فقط

سيارة عائلية بسعر 16 ألف دولار فقط السيارة الاقتصادية نيسان كيكس 2021 الفئة الأكثر جاذبية، أكثر ما يبحث عنه كل شخص هو سيارة عائلية ذات سعر مناسب وبسيط، وقد يظن البعض لتحقيق تلك المُعادلة من مواصفات رائعة وسعر متميز أننا مُضطرون لاختيار سيارة سيدان فقط، ولكن للعائلات التي تحتاج لقدر أكبر من مساحة الأمتعة والرحابة الداخلية تأتي سيارة نيسان كيكس 2021، لتُنقذ الموقف بسعر مُميز جداً مُقارنة بأسعار السيارات العائلية، وسنتناول اليوم الحديث عن كُل ما يخص السيارة من مواصفات داخلية وخارجية وفئات، حيث ترى كل ما تحتاجه في سيارة متعددة المزايا بسعر متميز ومواصفات لن تتكرر كل ما عليك فقط هو متابعة القراءة.

نيسان كيكس 2021 أفضل سيارة عائلية اقتصادية

نيسان كيكس الشهيرة بالشكل الأمامي الذي يجذب الجميع والذي يتوسطه كاميرا من أصل أربعة كاميرات، بها انسيابية رائعة في جوانب السيارة لسماح مرور الهواء، إضاءات السيارة صفراء اللون هالوجينية على الإضاءة المرتفعة والمُنخفضة إضاءات صفراء مُحاطة بالكروم، الإكصدام مُغطى بلون السيارة بشكل رياضي مسحوب مع شكل السيارة في اختراق الهواء، ومقاس الجنوط ( 215 / 55 ) 17 إنش مُكحلة باللون الأسود، تتميز السيارة بإشارات على المرأة مع كاميرا على المرأة الجانبية.

سعر ومواصفات نيسان kicks 2021

مُحرك سيارة نيسان كيكس يولد 118 حصان وعزم 149 نيوتن.متر قير CVT يساعد على توفير البنزين، تقييم صرفية وقود السيارة ممتاز بلس حيث يمشيك اللتر الواحد 17.8 كيلو متر ببنزين 91، فئات السيارة ثلاثة فئة ال S، XD، XL وهي سيارة اليوم حيث يتراوح سعر السيارة في السعودية حسب فئاتها من 59 ألف 490 ريال إلى 77 ألف 990 ريال سعودي.

الفئة الأكثر جابية من نيسان كيكس

أبعاد نيسان كيكس 2021 فئة s تأتي بطول 4.2 متر وعرض 1.7 متر، ودخول ذكي للسيارة مع خط كروم تحت الأبواب يُعطي مظهر جميل مع حاملة أمتعة باللون الرمادي أعلى السيارة، وعن السيارة من الخلف فهناك توصيل للباب الخلفي كما تأتي مؤخرة السيارة بإضاءات هالوجينية بشكل متميز وثلاثة حساسات خلفية، مع إضاءة الضباب ومساحة للباب الخلفي ونظام إضاءة للفرامل في أعلى الزجاج الخلفي، ومساحة تخزين تصل إلى 432 لتر.