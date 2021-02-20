بالصور جنرال موتورز تطرح كاديلاك CT4-V

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عبد الرحمن الحاج السبت,20 شباط (فبراير) 2021 - 13:05
طرحت جنرال موتورز سيارتها الجديدة كاديلاك CT4-V وهي من السيارات السيدان الفخمة، وتوفر السيارة الجديدة كليا معدلات تسارع عالية مع قدر كبير من الثبات على الطرقات.
وتمنح سيارة كاديلاك CT4-V العملاء مستويات أعلى من الأداء وتتضمّن المزيد من التعزيزات الرياضية من ناحية التصميم، حيث تم تزويد السيارة بكل خصائص السلامة والتقنيات الحديثة.
محرك سيارة كاديلاك CT4-V
وتأتي سيارة جنرال موتورز الجديدة بمحرّك سعة 2.7 ليتر بشاحن توربيني عالي الطاقة من كاديلاك، ويولّد المحرّك قوّة 325 حصاناً موصول بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، وشاسيه أداء عالٍ، إلى جانب نظام مكابح أمامية من نوع Brembo مع عجلات قياس 18 بوصة.
سيارة CT4-Vتمنح قائدها متعة القيادة الديناميكية
ونقلت تقارير صحفية عن كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات كاديلاك الدولية وكاديلاك الشرق الأوسط قوله: نحن متحمّسون جداً لوصول سيارة CT4-V إلى المنطقة خصوصاً أن العملاء ينتظرونها بشوق كبير، وبالتالي فإننا عبرها نوفر لعملائنا الذين يمنحوننا الكثير من الولاء قمّة التطوّر العصري ومتعة القيادة الديناميكية.
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