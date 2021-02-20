حل مشكلة ضعف فرامل السيارة نهائياً وأسباب ضعف الفرامل التي لا يعرفها الكثير

حل مشكلة ضعف فرامل السيارة نهائياً وتعرف على أسباب ضعف الفرامل التي لا يعرفها الكثير، كثيراً ما تتسبب ضعف الفرامل في العديد من الحوادث نظراً لطول مدة التوقف، لذا سنتناول اليوم التعرف على أسباب ضعف الفرامل وطرق حل تلك المشكلة لإصلاح فرامل السيارة وتحويل مسافة التوقف لأقصر بكثير، إذا كان لديك فرامل سيارة أسطوانية أو انفراجية بنظام درام بريك drum brake عليك معرفة أن بها عيب يشبه السرطان، وقد سماه الكثير بذلك لأنه ينتشر بسرعة كبيرة يومياً بدون إدراكك لذلك، ويحدث نتيجة له ضعف في الفرامل كما أن مسافة التوقف بالسيارة تكون أطول من ذي قبل، ولكن ما يؤرق الكثير منا أن تكلفة إصلاح مشاكله عالية جداً.

حل مشكلة ضعف فرامل السيارة نهائياً

حديثنا اليوم عن طريقة التخلص من مشكلة الفرامل الأسطوانية وتجنُب أثاره السلبية بأقل تكلفة مُمكنة بنفسك في المنزل، أولاً عليك منح السيارة غيار وتنزيل الفرامل ثم يتم تفكيك الجزء الدائري الصغير وتنظيف المنطقة بقماشة لإزالة الشحم، وذلك لكي تستطيع رؤية التيلة التي تحجز الصامولة، ثم يتم إزالة الصامولة وسحب التامبورة للخارج وفي بعض الأحيان تحتاج لدق التامبورة من الخلف لتستطيع استخراجها، وفي ورقة بيضاء يتم اصطدام التامبورة بالورقة لخروج المسحوق الأٍسود منها وباستخدام فرشاة يتم استخراج المسحوق الأسود الناتج عن احتكاك التيلة بالتنابير، ولا يُنصح استخراجه بواسطة هواء مضغوط لأنه مُضر جداً للجهاز التنفسي.

أسباب ضعف الفرامل التي لا يعرفها الكثير

وبالنظر داخل التامبورة سنلاحظ وجود خطوط طولية عميقة عليها في كامل دائرتها؛ لذا يتم مسحها على مخرطة حتى يتحول سطحها لسطح مُستوي، ولتتمكن من معرفة مدى ضرر المسحوق يمكنك استرجاعه لمكانه الأصلي، وستتمكن من معرفة أن هذا السطح يتسبب في انزلاق التيل بسهولة من على التنابير، وهذا ما يُقلل التماسُك بين التيل والتنابير وبالتالي ضعف الفرامل وطول مسافة التوقف، أما الفرامل بنظام disk brake يمكنها أن تتخلص من المسحوق بسهولة لأن التيل والتنابير في الهواء الطلق، وأصبح الآن أمامنا أمران الأولى كيفية إصلاح مشكلة التنابير والثانية كيف يمكننا منع تلك المشكلة من الحدوث.

طريقة حل مشكلة ضعف الفرامل

هناك اختراع رغم رخص ثمنه إلا أن له تأثير فعال كمُنظف جاف للفرامل وهو Q 4، الذي يتوفر في أغلب الدول العربية ومنهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كما يُستخدم لتنظيف جميع أنواع الفرامل، هذا المُكون يعمل على إزالة الزيوت والشحوم وزيت الفرامل وجميع أنواع الشحوم ومنها ذلك المسحوق الأسود، كما يُساعد على منع صوت الصفير الذي يحدث عند إستخدام الفرامل ويُطيل عُمر تيل الفرامل نظام الدرام بريك، كل ما عليك هو وضع خرطوم صغير في فوهة Q 4 ووضعه داخل التنابير لتنظيفها من فتحات المسامير، وستلاحظ تفتيت وإذابة جميع الاتساخات وبدون أن يُسبب أي أثر سلبي وستفاجأ من كم المسحوق الأسود المُستخرج، وكمية الحصا الصغيرة التي تُعد سبب أساسي في ضعف الفرامل وتشوه التيل والتأثير على العُمر الإفتراضي له.