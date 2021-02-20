مازال شباب السعودية يفضل السيارة شانجان لذلك نقدم عروض تقسيط شانجان 2021 بنك الرياض المتطابق مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعدما قدمنا كيفية تقسيط سيارة شانجان 2021 مع بنك البلاد وفي هذا الموضوع سنقدم طريقة التمويل التأجيري سيارة شانجان في السعودية مع بنك الرياض.

عروض تقسيط شانجان 2021 بنك الرياض

يتيح التمويل التأجيري لسيارة شانجان 2021 من بنك الرياض أن تشتري السيارة من خلال القواعد التي تنص عليها اللوائح في البنك والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبصورة ميسرة وإجراءات سهلة جدًا سنتحدث عنها في بقية التقرير، خاصة وأن سيارة شانجان من السيارات الرائعة ذات الدفع الرباعي التي تتمتع بها وأنت تقودها.

موافقة فورية من البنك وسرعة في اجراءات الـتنفيذ.

متاح للمواطني السعوديين، وكذلك االمقيمين.

تمويل تأجيري للسيارة يصل إلى 500,000 ريال سعودي.

التغطية التأمينية من البنك الشاملة على سيارة شانجان 2021.

يمكن أن يحصل على العرض أصحاب الأعمال وكذلك المؤسسات الضخمة.

إمكانية تمويلية للأفراد والمؤسسات حتى 3 سيارات.

ما هي مميزات تقسيط شانجان 2021 مع بنك الرياض ؟ما هي شروط تقسيط شانجان 2021 بنك الرياض ؟

برنامج التمويل التأجيري للسعوديين من الجهات المدرجة:

للعملاء المحولة رواتبهم:

ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال

لا يستلزم مدة خدمة

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال لا يستلزم مدة خدمة خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض للعملاء الغير محولة رواتبهم: ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 6,000 ريال

ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص

ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال

ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

ألا يقل العمر عن 21 سنة ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض للعملاء الغير محولة رواتبهم: أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص

ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 8,000 ريال

ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 6,000 ريال

للعملاء السعوديين والمقيمين

أن يكون من منسوبي القطاع الخاص

ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

ألا يقل صافي الراتب عن 6,000 ريال للعملاء السعوديين والمقيمين أن يكون من منسوبي القطاع الخاص ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض للعملاء الغير محولة رواتبهم: ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 8,000 ريال

للعملاء السعوديين والمقيمين

أن يكون من منسوبي القطاع الخاص

ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر للسعوديين

ألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر للمقيمين

اسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم الأحد 21/2/2021

برنامج التمويل التأجيري لغير السعوديين من الجهات المدرجة:للعملاء المحولة رواتبهم:برنامج التمويل التأجيري للجهات الغير المدرجة:للعملاء المحولة رواتبهم: