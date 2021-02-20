أفضل 5 سيارات اقتصادية في صرفية الوقود لعام 2021 مع سعرها في السعودية، بعد أن ارتفعت أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية مؤخراً أصبح امتلاك سيارة ذات مُحرك اقتصادي في استهلاك البنزين أهم من أي وقت مضى، وأصبح الكل يبحث عن أفضل السيارات الموفرة للوقود والأقل استهلاكاً للبنزين، لذا قررنا أن نستعرض لكم أفضل 5 سيارات اقتصادية في استهلاك الوقود لعام 2021، سيارات اليوم اقتصادية جدا وفي الوقت ذاته ذات تصميم جذاب و منها سيارات من فئة Suv وأخرى من فئة سيدان، كما سنستعرض معكم أسعار تلك السيارات في السعودية وفقا لآخر التحديثات.

أفضل 5 سيارات اقتصادية في صرفية الوقود 2021

نتناول الحديث في تقريرنا اليوم عن فئات فارهة ولكنها اقتصادية وموفرة في صرفية الوقود بشكل كبير، وسوف نقوم بترتيب هذه السيارات من حيث استهلاك الوقود من المرتبة الخامسة إلى الأولي مع ذكر أهم المواصفات الخاصة بالسيارة وسعرها الآن في السوق السعودي للسيارات.

المرتبة الخامسة من شركة هوندا

سيارة هوندا بايلوت فئة SUV سيارة اقتصادية جداً في الوقود، سيارة يُفضلها الشعب الأمريكي دائما وهي 6 راكب ذات محرك كبير وقوي جداً 6 سلندرات بحيث تمنحك 280 حصان و355 نيوتن.متر، سيارة جميلة جدا من الداخل والخارج بها تقنيات متعددة ورغم ذلك فهي اقتصادية في الوقود لأبعد الحدود، صرفية الوقود بتقييم جيد جدا فهي تمشي 11 كيلو و700 متر على بنزين 91، ولكن إذا قمنا باستخدام بنزين 95 فإنها تمشي مسافات أطول، وإذا لم نقم بالضغط على المُحرك ومشينا طبيعي فقد يصل المشي إلى 14 كيلو متر لكل لتر واحد، ويبدأ سعر هوندا بايلوت فئة SUV في السعودية من 173 ألف ريال.

المرتبة الرابعة سوبارو كروس تريك

السيارة المشهورة باسم سوبارو كروس تريك رباعة الدفع بمُحرك 1600 سي سي 114 حصان و 150 نيوتن.متر، بها جميع تقنيات السلامة ومُثبت سرعة بالإضافة إلى القيادة الشبه ذاتية مظهر جميل جدا ورائعة من الداخل والخارج، مُحرك السيارة اقتصادي جدا فإ، اللتر الواحد للسيارة يسير 14 كيلو متر وتُعتبر من سيارات ال SUV المميزة بتقييم جيد جداً لصرفية الوقود، سيارة متميزة بالارتجاج الأقل والمُحرك الثابت، يبدأ سعر سيارة سوبارو كروس تريك في السعودية من 86 ألف ريال.

المرتبة الثالثة مازدا CX 5

سيارة مازدا CX 5 تُعتبر من فئة SUV بمُحرك كبير نوعاً ما 1500 سي سي بقوة 152 حصان، وصرفية الوقود للسيارة متميزة حيث تسير لكل لتر حوالي 14 كيلو متر، سيارة عائلة ومتميز جداً رباعية الدفع بها أنظمة أمان ممتاز واقتصادية جداً في الوقود لأنها بنظام SKY ACTIVE، والتي تُساعد السيارة على الاقتصاد الكبير في الوقود ممتازة من الداخل والخارج، يبدأ سعر مازدا CX 5 في السعودية من 85 ألف ريال.

المرتبة الثانية سيارة شيفروليه كروز

سيارة شيفروليه كروز الرائعة جداً فئة سيدان والتي تأتي بمُحرك سعته 1.4 لتر وقوة 153 حصان تنتج من أربعة أسطوانات، تستطيع السيارة المشي 17 كيلو متر للتر الواحد بتقييم ممتاز من حيث صرفية الوقود، وهي سيارة اقتصادية جدا بالإَضافة إلى كونها من إنتاج علامة GENERAL .MOTORS الشهيرة، يبدأ سعر شيفروليه كروز في السعودية من 79 ألف ريال سعودي.

المرتبة الأولى سيارة مرسيدس E 300

سيارة مرسيدس E 300 فئة سيدان الفارهة جداً والتي لا يُصدق شخص كم أنها اقتصادية لأبعد الحدود، تأتي بمُحرك 4 سلندرات 2000 سي سي بقوة 285 حصان وعزم دوران 370 نيوتن.متر، تصل من صفر إلى 100 خلال 6.5 ثانية وسرعة السيارة القصوى 250 كيلو متر، وعن استهلاك الوقود في السيارة فهو 17 كيلو و 600 متر لكل لتر واحد إذا كنت ضاغط على البنزين من نوع 91، وإذا استخدمت بنزين 95 أو 96 تزداد معدلات مشي السيارة وتقل بالتالي صرفية الوقود للتر الواحد، يبدأ سعر سيارة مرسيدس E 300 في السعودية من 291 ألف ريال.