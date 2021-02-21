سعر مازدا 6 سقنتشر تيربو 2021 اليابانية المميزة ذات المواصفات الرائعة

مازدا 6 سقنتشر تيربو 2021 اليابانية المميزة بين فئاتها الجديدة بمواصفات رائعة وسعر متميز في السعودية، دائما نبحث عن سيارة بها مزايا كثيرة وسعر مناسب وماركة معروفة بمُحرك عالي الجودة وإضاءات وتقنيات أمنية وترفيهية متطورة، ويمتد البحث أيضا إلى توافر طرق الصيانة الدورية والوقائية للسيارة بالاضافة بالطبع إلى قطع الغيار، وسوف نستعرض لكم اليوم في موضوعنا إحدى السيارات الرائعة التي تحقق لك كل تلك المميزات، وهي سيارة مازدا 6 سقنتشر تيربو 2021 متعددة المزايا أحدث سيارات الجيل الجديد من مازدا، والتي سنوضح لك من خلال السطور القليلة التالية أبرز مواصفاتها والتجهيزات الإضافية بها بالاضافة إلى سعرها في السعودية.

سعر ومواصفات سيارة مازدا 6 سقنتشر تيربو 2021

سيارة مازدا 6 الجديدة لعام 2021 فئة سيدان التي تتميز بمُحرك 4 سلندر 2500 سي سي، مع قير أوتوماتيك 6 سرعات بنظام دفع أمامي بتقنية Sky Active، دائما ما تتميز إضاءات سيارات مازدا بقوتها لذا تأتي الإضاءة الأمامية للسيارة سواء العالية أو المُنخفضة بإضاءة FULL LED، وهي قوية ودقيقة جداً ومُتكيفة حسب البيئة المُحيطة بها مع لمبة ضباب خلفي، بالإضافة إلى تطعيمات كروم رائعة وإشارات في المرأة الجانبية تتوفر بألوان لامعة ومُميزة مع النقاط العمياء، تأتي مازدا 6 سقنتشر تيربو 2021 بأربعة حساسات بدون كاميرا خلفية والإضاءات الخلفية FULL LED مع فتحتان للشكمان في خلف السيارة.

سيارة مازدا 6 موديل 2021 تأتي بنظام FULL AIRBAG مع إشعار حزام الأمان إذ لم يرتديه أحد الركاب، مع مساحات أمامية تلقائية ومُستشعر للمطر، السيارة بها فتحة سقف مع إضاءة هالوجينية لسقف السيارة وحامل نظارات في الشماسة، وبها شنطة متسعة يمكنك وضع حقيبتان للسفر وأكثر، كما أن الجنوط تأتي بشكل متميز ألومنيوم مقاس 19 إنش، يبلغ سعر مازدا 6 سقنتشر تيربو 2021 في السعودية 135 ألف 750 ريال شامل الضريبة.

مميزات وتجهيزات مازدا 6 موديل 2021

تتميز السيارة بتقييم ممتاز في صرفية الوقود حيث تستطيع المشي 15 كيلو و 900 متر لكل واحد لتر استهلاك، كما أن نوع الوقود في مازدا 6 سقنتشر تيربو هو 91، تتميز السيارة من الداخل بزجاج كهربائي بأقمشة وبلاستيك وجلد ذو جودة رائعة وتكاية وسطية بها حاملة أكواب في المقاعد الخلفية، بالإضافة إلي فتحات تكييف وخاصية مقاعد الأطفال كذلك، وتتميز السيارة في عجلة القيادة بمُثبت للسرعة وإمكانية التحكم في الصوت ومعلومات للسائق ومانع للانزلاق، تبدأ سيارة مازدا 6 الجديدة التشغيل عن طريق الذر مع شاشة وتكييف مُستقل بين السائق والراكب الأمامي، مع منفذ طاقة ومنفذ USB.