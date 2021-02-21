نيسان اكستيرا Nissan Xterra 2021 الأسعار والمواصفات في السعودية

عبد الرحمن الحاج الأحد,21 شباط (فبراير) 2021 - 20:04 طرحت شركة نيسان سيارة اكستيرا Nissan Xterra 2021، وهي من السيارات الرياضية التي تناسب الشباب، جمعت فيها نسيان العديد من المميزات والإضافات الرائعة، وطرحت الشركة اليابانية السيارة في السعودية بخمس فئات مختلفة. مواصفات نيسان اكستيرا Nissan Xterra 2021 جاءت سيارة نيسان اكستيرا 2021، بتصميم خارجي مميز، الواجهة الأمامية للسيارة جاءت على شكل حرف v ، مع مصابيح أمامية رباعية، وفيها مصدات أمامية وجانبية، أما الجنوط في سيارة نيسان اكستيرا 2021 فمصنوعة من الألمونيوم خفيف الوزن، مقاس 18 بوصة .

، مع مصابيح أمامية رباعية، وفيها مصدات أمامية وجانبية، أما الجنوط في سيارة نيسان اكستيرا 2021 فمصنوعة من الألمونيوم خفيف الوزن، مقاس 18 بوصة سيارة نيسان اكستيرا Nissan Xterra 2021 من الداخل جاءت بتصميم جديد للوحة العدادات والكونسول، مع وجود شاشة كبيرة للعرض مقاس 9 بوصة، ويوجد في السيارة شاشة متطورة لمساعدة السائق في عرض أنظمة السلامة ومعلومات القيادة، مقاعد السيارة جلدية وتكفي لـ 7 أفراد، وتتمتع بمساحة تخزين واسعة.

من الداخل جاءت بتصميم جديد للوحة العدادات والكونسول، مع وجود شاشة كبيرة للعرض مقاس 9 بوصة، ويوجد في السيارة شاشة متطورة لمساعدة السائق في عرض أنظمة السلامة ومعلومات القيادة، مقاعد السيارة جلدية وتكفي لـ 7 أفراد، وتتمتع بمساحة تخزين واسعة. محرك سيارة اكستيرا بأربع إسطوانات 2500 سي سي بقوة 165 حصانا، كما يتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك بـ 7 سرعات . سعر نيسان Nissan Xterra 2021 تتوافر سيارة نيسان إكستيرا بـ 5 فئات مختلفة وأسعارها كالتالي: Nissan Xterra SE دفع كلي، وسعرها بحدود 112 ألف ريال سعودي . Nissan Xterra SE دفع ثنائي، وسعرها بحدود 102 ألف ريال. إكستيرا تيتانيوم دفع كلي، وسعرها بحدود 120 ألف ريال. تيتانيوم دفع ثنائي وسعرها بحدود 111 ألف ريال. اكستيرا بلاتينيوم، ويبلغ سعرها 136 ألف ريال.

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