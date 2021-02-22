أسعار ومواصفات سيارة تسلا 2021 في السعودية 

أسعار ومواصفات سيارة تسلا في المملكة العربية السعودية هذا العام 2021 والتي يرغب في معرفتها كافة الأشخاص الراغبين في اقتناء احد تصميمات تلك السيارة، وتعتبر سيارة تسلا هي احد السيارات ذات التصنيع الأمريكي والتي تختلف أسعارها وفقا لنوع تصميم وموديل كلا منها، وتتميز سيارات تسلا بانها تتبع احد اعلي معايير ومواصفات التكنولوجيا في اخر صيحاتها، ونستعرض لكم اهم المواصفات الخاصة بها واسعارها من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي.

مواصفات سيارة تسلا في السعودية

مواصفات سيارة تسلا في السعودية، تعد سيارة تسلا هي احد السيارات الامريكية الصنع التي تمكنت في الحصول على درجة تقييم 5 نجوم بالتحديد فيما يتعلق بمعايير السلامة على الطريق والتصادم كما تمكنت السيارة من نيل اعجاب كافة العملاء والذي اتي نتيجة نظام الملاحة المميز المتصل ببرنامجها الذكي وخدمات تحديد المواقع وحفظها، وجود الفرامل التلقائية في حال قرب وقوع أي تصادم امامي، وجود مرايا جانبية كهربية، وباب خلفي في حالات الطوارئ يتم فتح اتوماتيكيا

تحتوي اغلب موديلات تسلا على 2 محرك احدهما يعمل ببطارية ليثيوم والأخر تبلغ قوة محركه 380 حصان، كذلك تتمتع السيارة بالتحكم القوي في القيادة والسرعة، حيث يمكن الانتقال من سرعة صفر ل100 كيلو في خلال ثانيتن ونصف فقط، مزودة بشاشة تحكم ديجيتال عن طريق اللمس، مزودة بنظام تنقية الهواء.

أسعار سيارات تسلا 2021

أما عن أسعار سيارات تسلا والتي تختلف وفقا لموديل كلا منها وبالسعر المحدد:

سيارة تسلا واي بيرفورمانس بسعر يبدا من 225000 ريال سعودي.

تسلا واي AWD بسعر يبدا من 187510 ريال سعودى

تسلا Y متوفرة بأسعار تبدا من 146.260 ريال

تسلا Y مع نظام الدفع الرباعي للعجلات متوفرة بسعر 176260 ريال سعودي.

سيارة تسلا X بسعر يبدا من 304580 ريال سعودي.