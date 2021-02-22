مواصفات وأسعار سيارة ايسوزو في المملكة العربية السعودية 2021 والتي يبحث عنها مختلف الأشخاص الراغبين في امتلاك السيارات المميزة بالفخامة والرقي، وتعد سيارات ايسوزو احد ارقي السيارات اليابانية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة وبالتحديد في عام 2013 الماضي وتميزت منذ اطلالتها الاولى بموديلاتها وتصميماتها المختلفة التي تضفي على مالكها الفخامة والرقي كما تتوافر بها كافة معايير الأمان والسلامة.

مواصفات سيارة ايسوزو MU-X 2021

يأتي هذا الموديل من السيارة بتصميمها العصري والخلاب والذي يحقق أعلى معايير الرفاهية والأمان والسلامة على الطريق وتتميز بقوم محركها سعة 3 لتر التيربو الديزل بقوم 4 سلندر 190 حصان، والعزم الخاص بها 450 نيوتن، كما أن بها الناقل الأوتوماتيكي وأيضا متوفرة بالناقل اليدوي ذات ال6 سرعات وكذلك الرجوع للخلف، كما يتوافر بالسيارة شاشة رقمية لعرض التحكم المناخي وكذلك استخدام بعض التطبيقات الخاصة بالانترنت، كما ان السيارة مزودة بنظام كروز المتصل بالرادار

كما ان بها نظام تنبيه باقتراب السيارات الأخرى منها من الجوانب او الخلف، ومزودة بالوسائد الهوائية في حالات الصدمات، كذلك يتميز طقم الصالون الداخلي الخاص بها بكونه مصنوع من مادة الجلد الفاخر وبه مكيف للهواء وتنجيد الأبواب من الداخل، ويتميز التصميم الخارجي لها بالجاذبية من أشكال مصابيح الزينون ليد وكشافات الضباب، ومصدات سفلية، مزودة بأقفال مقاومة للأطفال.

اسعار ايسوزو MU-X 2021 المتوقع

أما بالنسبة لسعر سيارة ايسوزو 2021 المتوقع أن يتم طرحه بها في الأسواق العربية هو؛

في المملكة العربية السعودية تبدأ الأسعار من 100800 ريال ل 121000 ريال سعودي.

في دولة قطر تبدأ 100 ألف ريال لـ 110 الف ريال، في سلطنة عمان تبدأ 7400 ريال عماني ل9400 ريال عماني، في دولة الكويت تبدأ ب 6 الاف دينار كويتي ل 8 آلاف دينار كويتي اما في البحرين 10500 دينار بحريني.