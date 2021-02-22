عروض التقسيط لسيارات تويوتا بالمملكة 2021

عروض تقسيط سيارات تويوتا للعام الجاري 2021 في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها كل من يرغب في اقتناء سيارة تويوتا التي تعتبر أحد ارقى السيارات ذات التصنيع والجودة اليابانية الغنية عن التعريف، وتختلف الأسعار الخاصة بسيارات تويوتا وفقا للموديل والتصميم وكذلك باختلاف نظام التقسيط الخاص بها او نظام الكاش، وكذلك وفقا لما تحتويه من كماليات.

عروض تقسيط تويوتا 2021 في المملكة

كما تختلف عروض التقسيط الخاصة بسيارات تويوتا وفقا للشركة التي تمتلك حق توكيل السيارات ولكل شركة سيارات أنظمة محددة في التقسيط، ومن اكثر الشركات الرائدة في المملكة والتي تمتلك حق توكيل سيارات تويوتا في المملكة السعودية شركة عبد اللطيف جميل والتي تقوم بتقديم عدد من عروض التقسيط المميزة على عدد من موديلات سيارات تويوتا 2021 للعملاء منها؛

سيارة تويوتا يارس موديل 2021 بأسعار تبدأ 49610 ريال وقسط شهري 972 ريال، سيارة تويوتا راش بسعر يبدأ ب 62600 ريال وقسط شهري 1166 ريال، سيارة تويوتا كورولا بسعر يبدأ ب 64600 ريال، والقسط 1178 ريال، تويوتا هايلكس بسعر 76400 ريال وقسط 1528 ريال، تويوتا راف فور ب 89500 ريال، وقسط 1790 ريال، تويوتا انوفا ب90 الف ريال، وقسط 1676 ريال.

تقسيط الأهلي تاجير سيارات تويوتا 2021

كما يقدم البنك الأهلي عدد من عروض التقسيط الخاصة بشراء سيارات تويوتا موديل هذا العام بعدد من المميزات وهي؛

تختلف أسعار السيارة ونظام التقسيط وفقا لنوع ومواصفات السيارة وكذلك الشركة الحاصلة على توكيل بيع السيارات، يحدد العميل بنفسه قيمة الدفعة الأولى التي يقوم بسدادها من اجمالي قيمة السيارة وايضا قيمة القسط مع العلم ان قيمة القسط الشهري تختلف وفقا لأسعار فئة السيارة التابع لها، يتم احتساب القسط الشهري ومعدل نسبة الزيادة السنوية وفقا لحساب نسبة التأمين ال3.75% ويبلغ مدة التمويل 5 سنوات، مع العلم ان العرض ساري حتى نهاية شهر مارس المقبل أو حتى نفاذ الكمية.