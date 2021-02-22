ما دوت الخليج أسعار المخالفات المرورية في السعودية 2021؟

يهدف قانون المرور في المملكة العربية السعودية، إلى منع ارتكاب المخالفات المرورية، للحفاظ على النفس والمال، ولذلك سن القانون عقوبات على كل من يرتكب مخالفات مرورية في السعودية، وهو عبارة عن غرامة مالية على حسب ما ارتكبه السائق من مخالفة، وكلما زادت قوة المخالفة، زادت الغرامة.

أسعار المخالفات المرورية في السعودية

طرح مجلس الوزراء السعودي، مجموعة من القرارات الجديدة التي تطور من الحركة المرورية، وأقرت بعض التعديلات على جدول المخالفات والعقوبات المقررة لها وكذلك أيضاً السرعات، كما أصدر المجلس قرار أحدد فيه قيمة الغرامات المالية في نظام المرور الجديد.

جدول المخالفات المرورية في السعودية رقم 1

الغرامة المالية من (100 – 150) ريال سعودي، وتطبق على:

مغادرة السيارة وتركها مفتوحة في وضع التشغيل .

قيادة السيارة في الأماكن الغير مسموح بها .

عدم وجود تأمين للسيارة ساري .

عدم التزام المشاة بالإشارات الخاصة بهم .

وقوف السيارة في أماكن غير مخصص للوقوف فيها .

عدم التزام المشاة بالعبور في الأماكن المخصصة لهم .

عدم السماح للمشاة بالمرور في المسارات المخصصة لهم .

جدول المخالفات المرورية رقم 2

الغرامة المالية من (150 – 300) ريال سعودي، وتطبق على:

عدم استخدام الإشارات عند السير في منحدر أو عند الالتفاف .

مخالفة قواعد استعمال الكشافات .

القيادة دون ربط حزان الأمان .

عدم وضع مسافة كافية بين المركبة والمركبة الموجودة أمامها لتجنب وقوع حادث .

عند السير بالسيارة بسرعة عالية حيث يصدر صوت من العجلة .

تغيير المسار أو التحول إلى اليمين أو إلى اليسار دون استخدام إشارة الالتفاف .

الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لأكثر من 20 مترًا .

قيام قائد الدرجات بأنواعها بالتعلق في المركبات أثناء سيرها أو حمل أو سحب أشياء تعرض السائقين والمشاة للخطر .

استخدام أنوار التلاقي دون الالتزام بقواعدها .

السير دون رخصة قيادة أو رخصة سير .

استخدام منبه المركبة بشكل مخالف .

عدم خضوع المركبة للفحص الفني الدوري .

عدم الالتزام بتنظيمات السير على الطرق .

وضع حواجز داخل أو خارج المركبة تمنع رؤية السائق .

التجمهر في أماكن الحوادث .

السير في كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف عند تخطي نقاط الضبط الأمني أو أرتال المركبات أمام إشارات المرور .

السير بمقطورات لا تتوفر بها المتطلبات النظامية .

جدول المخالفات المرورية رقم 3

الغرامة المالية من (300 – 500) ريال سعودي، وتطبق على:

إلقاء قمامة خارج السيارة أثناء سيرها .

السير البطء الذي يعيق حركة السيارات .

عدم استخدام مقاعد الأمان الخاصة بالأطفال .

عدم التزام بحدود المسارات المخططة على الطريق .

إيقاف المركبات في الطرق العامة عند حالات الطوارئ دون القيام بالاحتياطات اللازمة .

الانشغال بشيء آخر خلال القيادة .

استخدام الفرامل بصورة مفاجئة دون وجود حاجة إلى ذلك .

السير في التقاطعات دون الالتزام بتنظيمات السير .

ارتكاب سلوكيات منافية للآداب العامة أو استخدام أجهزة تُحدث ضوضاء خلال القيادة .

القيادة برخصة منتهية الصلاحية .

ترك المركبة في منحدرات دون القيام بالاحتياطات اللازمة .

ترك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات بمفردهم في المركبة .

جدول المخالفات المرورية رقم 4

غرامة مالية من (500 – 900) ريال سعودي، وتطبق على:

عدم الوقوف تماماً عند إشارة الوقوف .

ملاحقة سيارات الطوارئ عند إطلاق المنبهات الخاصة بها .

السير بمركبة تحدث تلوثاً للبيئة على الطرق العامة .

عدم الالتزام بربط وتثبيت الحمولة المنقولة .

استخدام القائد بيده أي جهاز محمول خلال القيادة .

الوقوف بالمركبة في منتصف الطريق سواء كان بها عطل أو أخر ويتسبب في وقف حركة السيارات .

وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على السيارة دون موافقة الجهات المختصة .

قيادة مركبات مخصصة للاقتناء فقط .

عدم الالتزام بالوقوف عند إشارة (أمامك أفضلية) عند مرور مركبات صاحبة أفضلية في العبور .

عدم السماح للمركبات صاحبة الأفضلية القادمة من اليمين بالمرور في حالة عدم وجود إشارات أولية وعند الوصول لتقاطع متساوي الأفضليات .

عدم السماح للمركبات صاحبة الأفضلية بالمرور عند عدم وجود إشارة أفضلية .

عدم الالتزام بالإشارات اليدوية لرجل الأمن أو تفضيل الإشارات الضوئية عنها .

عدم سماح المركبات خارج الدوار للمركبات داخل الدوار صاحبة الأفضلية في المرور عند عدم وجود رجل أمن ينظم حركة المرور أو عدم وجود إشارات ضوئية .

السير داخل الأنفاق دون إضاءة أنوار المركبة .

سير مركبات النقل الخفيف بحمولة زائدة عن المسموح بها .

استخدام قائد مركبات الطوارئ تنبيهات دون الحاجة لها .

عدم السماح لقائد المركبة المتقدم بالمرور في تقاطعات الطرق أو ملتقياتها في حالة عدم وجود لوحات منظمة لذلك .

عدم السماح للمركبات القادمة من الجهات الأخرى بالمرور عند قيام القائد بدورانه للخلف .

عدم السماح بمرور المركبات التي تسير في طرق مفتوحة عند إغلاق جزء من الطريق .

عدم السماح للمركبة التي تسير في طريق مستقيم بالمرور عند قيام القائد بتغيير مساره في حالة سير المركبتين بالتوازي .

عدم السماح للمركبات القادمة من طريق رئيسي بالمرور عند تقاطعها مع طرق ترابية أو فرعية .

عدم السماح لمركبات النقل العام مثل الحافلات والقطارات بالمرور خلال سيرها في المسارات المخصصة لها .

سير المركبة محملة بالركاب في أماكن غير مخصصة لهم .

الوقوف في الأماكن الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لفئة غير مسموح لها .

حجز المركبة في حالة عدم القدرة على الوصول إلى السائق .

تظليل زجاج المركبة مع عدم الالتزام بالضوابط الموضوعة من قِبل الإدارة المختصة .

استخدام المركبة في غرض مخالف للمرخصة له .

جدول المخالفات المرورية رقم 5

الغرامة المالية من (1000- 2000) ريال سعودي، وتطبق على:

قيادة السيارة وبها لوحة تالفة أو الأرقام غير واضحة .

الوقوع على خطوط السكك الحديدية .

قيادة السيارة بدون لوحة أمامية .

الوقوف في منتصف الطريق للنزول أو الركوب .

عبور المشاة للطرق السريعة .

قيادة السيارة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل الفرامل والأنوار، الكشافات، المرآة .

تغيير معالم السيارة أو تجهيزاتها الأساسية من خلال إجراء أي تعديل أو إضافة عليها دون اتخاذ الإجراءات النظامية .

دخول وخروج الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى المدن في أوقات مخالفة لتلك التي تم تخصيصها لذلك .

وجود زيادة في عدد الركاب المنقولين عن العدد المحدد في رخصة السير .

عدم تناسب رخصة المركبة مع حجمها ونوع استخدامها .

الامتناع عن إظهار رخص المركبة أو السائق عند طلب الاطلاع عليها .

عدم الانتهاء من إجراءات تعديل مجال استخدام المركبة .

عدم إخراج مركبة التصدير خلال الفترة التي تم تحديدها .

قيادة الدراجة الآلية بدون خوذة .

قيادة المركبة بدون رخصة قيادة سواء قبل إصدارها أو لسحبها .

عدم الحفاظ على السلامة العامة من خلال وضع أو ترك أجسام على الطرق العامة .

عدم السماح لمركبات الطوارئ أو مركبات المواكب الرسمية بالمرور أولًا .

القيادة في المسارات الغير مسموح بالقيادة بها وكذلك الأرصفة وأكتاف الطريق .

التجاوز في المناطق الغير مسموح بها مثل المرتفعات والمنعطفات .

قيادة المقطورات والشاحنات دون سواتر أو عواكس أو إنارة جانبية .

السير ليلًا أو في رؤية غير واضحة بدون استخدام الأنوار اللازمة .

وضع لوحة المركبة في مكان غير مخصص لها .

التجمهر في الأماكن الخاصة بالتفحيط .

سير مركبات النقل الثقيل بحمولة زائدة عن الحد المسموح به .

جدول المخالفات المرورية رقم 6

الغرامة المالية من (3000- 6000) ريال سعودي، وتنطبق على:

القيادة بسرعة شديدة ومراوغة السيارات وهي تسير في الطريق .

القيادة بالسيارة في الاتجاه المعاكس لحركة السير .

تجاوز الإشارة الحمراء .

تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها .

العبث بالعلامات الموجودة في الطريق وكذلك بالشاخصات أو العاكسات التي تنظم حركة المرور .

عدم الالتزام بالوقوف عند نقاط التفتيش أو مراكز الضبط الأمني أو للدوريات الأمنية التي تُلزم القائدين بالوقوف .

وضع ملصقات أو شعارات بالمركبة لا تتناسب مع الأخلاق العامة وكذلك استخدام أجهزة لم يتم الحصول على تصريح لاستخدامها .

إجراء سباق للسيارات في الطرق العامة، أو السير في موكب دون الحصول على تصريح .

عدم التزام الشاحنة والمعدات الثقيلة بالسير في الجانب الأيمن من الطرق متعددة المسارات .

تركيب تجهيزات في السيارة كتلك الخاصة بالسيارات الرسمية الطارئة .

سير الحيوانات في حرم الطريق وعدم قيام أصحابها بإبعادها .

سير المركبات الخاصة بالأشغال العامة دون وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة .

سير المركبات دون لوحات .

عدم وضوح لوحات المركبة .

جدول المخالفات المرورية رقم 7

الغرامة المالية (5000 – 1000) ريال سعودي، تنطبق على: