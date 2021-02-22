سعر هيونداي سوناتا في السعودية سعر خيالي بمواصفات مبهرة

سعر هيونداي سوناتا في السعودية ،Hyundai Sonata هى واحدة من أهم سيارات هيونداي والتي تتمتع بشعبية كبيرة عالمياً وذلك بفضل مواصفاتها الرائعة وسعرها المعقول، سوناتا إنتاج كوري وتعد من السيارات متوسطة الحجم وتناسب العائلات، تم صنعها في كوريا الجنوبية عام 1985م وكان أول جيل من سوناتا تم طرحه عام 1985 من طراز هيونداي ستيلر، وقد تم بيع وتصدير الجيل الثاني من Hyundai Sonata في عام 1988م بنجاح ساحق، والآن يتم تصنيع سوناتا على نطاق واسع لتشمل الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وروسيا، من خلال المقالة سنتعارف على اسعار سوناتا 2020 و فئات سوناتا 2020 و مواصفات سوناتا 2020 المميزة.

محرك السيارة 2.5 لتر. قوة المحرك 290 حصان لكل 311 رطل. نظام دفع أمامي. توجد بالسيارة فتحة سقف بانورامية. نظام شاشة عرض المعلومات ملونة مقاس 10.3 بوصة . 4 إسطوانات. توجد 2 وسائد هوائية للسائق والراكب. مثبت سرعة. قماش مقاعد السيارة من القماش الفاخر. نظام التحكم في الجر ABS. إقفال آمان للأطفال. كاميرا خلفية متعددة الزوايا. إقفال الأبواب تعمل بالكهرباء مع ميزة القفل التلقائي. نظام تثبيت السرعة. مكيف إليكتروني مع توزيع الهواء بشكل جيد مع فتحات تكيف خلفية. إضاءة من الـ LED داخل المقصورة. مصابيح أمامية ونهارية وخلفية LED . نظام إزالة الضباب تلقائياً. نظام تفادي الصدمات. عجلة القيادة من الجلد. نظام مراقبة النقاط العمياء. كبح السيارة يعمل تلقائياً لتفادي الإصطدامات. نظام الرؤية المحيطية بـ 4 كاميرات. طول السيارة 4.855 مم. عرض السيارة 1.865 مم. إرتفاع السيارة 1.475 مم. وزن السيارة 3120 رطل. سعة خزان الوقود 70 لتر.

مواصفات سوناتا 2020

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سعر هيونداي سوناتا في السعودية

تتراوح اسعار فئات سوناتا 2020 على حسب مواصفات ومميزات كل فئة:

فئة GL بسعر 83.600 ريال سعودي.

فئة GLS + LED بسعر 87.600 ريال سعودي.

فئة GLS بسعر 93.600 ريال سعودي.

فئة GLS بالجلود بسعر 102.600 ريال سعودي.

فئة GLS Half Comfort بسعر 108.600 ريال سعودي.

فئة GLS Full Primume بسعر 123.600 ريال سعودي.

صور سيارات سوناتا