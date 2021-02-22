سعر ومواصفات أفالون بريميوم 2021 فل كامل السيارة الأفضل لهذا العام من تويوتا، حديثنا اليوم عن سيارة تويوتا أفالون فئة السيدان كبيرة الحجم، وسنتناول في تقريرنا جميع المواصفات والتجهيزات وأهم المزايا بالاضافة إلى سعر أفالون بريميوم في السعودية، والتي تُعد أحد سيارات السيدان الفاخرة بالعلامة التجارية الشهيرة تويوتا، وتحتل السيارة مكانة بارزة في قلوب عشاق السيارات، وتعد من أكثر السيارات شعبية بين مجموعة من أبرز إصدارات السيارات لعام 2021 مثل هيونداي أزيرا وكيا كادينزا وفورد تورس، ولكن أفالون بريميوم هي الأكثر طلباً حتى الآن في سوق السيارات منذ بداية العام الحالي.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا أفالون بريميوم 2021

تويوتا أفالون بريميوم موديل 2021 تتوفر بمُحرك وحيد 3500 سي سي 297 حصان 6 سلندر، مع قير أوتوماتيك 8 سرعات تيبترونيك بنظام دفع أمامي، تتوفر السيارة بثلاثة فئات وهي XLE و XLE Touring و PREMIUM وهي فئة الفل كامل، تتميز البريميوم بفتحة سقف وإضاءات مُختلفة عن XLE مع إشارات مُتحركة للعدسات FULL LED، وذلك مع حساسات إضافية من الوكيل سعود بهوان وشق كروم أمامي، وجنوط السيارة مقاس 18 إنش من النوع بريجستون ( 245 X 45)، ويبلغ سعر تويوتا أفالون بريميوم في السعودية 184 ألف ريال شامل الضريبة.

تتميز أفالون بريميوم 2021 بإشارات على المرأة LED كهربائية مع خاصية الطي أوتوماتيكي، مع خط كروم جانبي إضافي من الوكيل سعود بهوان، إطارات ومقابض النوافذ من الكروم وتتميز السيارة بجناح خلفي مع إنارات FULL LED خلفية متحركة، وستلاحظ أن منها جزء من الشنطة عكس فئة ال XLE بالإضافة إلى أربعة حساسات خلفية إضافية من الوكيل سعود بهوان، تأتي شنطة السيارة بحجم مناسب ومفاتيح السيارة ذكية، صرفية وقود السيارة 13.2 كيلو متر لكل لتر واحد من البنزين، ونوعية البنزين 91 بتقييم متوسط لاستهلاك الوقود.

المواصفات الداخلية لأفالون بريميوم 2021

الدخول ذكى من جميع الأبواب بمقاعد جلد مٌميزة في فئة البريميوم من تويوتا أفالون، مع جلد على الأبواب وتكاية في المقاعد الخلفية بها حاملة أكواب بالاضافة إلى فتحات تكييف خلفية مع تسخين المقاعد وفتحتان USB، مرأة السيارة الداخلية مُعتمة والإضاءات الداخلية LED والتحكم في الزجاج Auto لمسة واحدة بالكامل، التابلون به تطعيمات كروم وجلد أما مقود السيارة فهو مكسي بالجلد، المقود به إمكانية التحكم في مثبت سرعة ورادار وتحديد مسار والتحكم في عداد الرحلات، كما يحتوي على تنبيه ما قبل الاصطدام والعديد من مزايا الأمان في سيارة تويوتا أفالون بريميوم، مع فتحات تكييف أمامية تفصل بين الراكب والسائق وشاشة وسطية كبيرة.