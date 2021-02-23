أسعار ومواصفات السيارة فيراري 812 سوبر فاست 2021 في السعودية

تتنافس السيارة فيراري 812 سوبر فاست مع منافسين معروفين مثل مرسيدس بنز أي ام جي - جي تي، فيراري 812 سوبرفاست، ظهرت كبديلة عن فيراري F12 بيرلينيتا، وإلى جانب التعديلات على التصميم الخارجي ونظام المقود الكهربائي الذي يوجه العجلات الأربعة، حصلت السيارة على محرك V12 أكبر وأقوى لتكون بذلك أقوى وأسرع سيارات فيراري المخصصة للسير على الطرق العامة .

مواصفات السيارة فيراري 812 سوبر فاست

جاء تصميم السيارة مستوحى من سيارة فيراري F12 بيرلينيتا، مع بعض اللمسات التصميمية الجديدة مثل أضواء LED الأمامية وفتحات التهوية على غطاء المحرك والأضواء الرباعية الخلفية دائرية التصميم، كما تضمن التصميم الخارجي عدداً من التحديثات الديناميكية الهوائية، وأعيد تصميم الواجهة الأمامية لتوليد المزيد من القوة الضاغطة، واشتملت الواجهة الأمامية فتحات تهوية لتبريد مكابح السيارة.

مقصورة فيراري 812 سوبر فاست

ومن الداخل جاءت سيارة فيراري 812 سوبر فاست مستوحاة من الطراز السابق F12 ومن سيارة فيراري لافيراري الهجينة، ولا تحتوي المقصورة على شاشة العرض الوسطية المعتادة، إلا أن الراكب بجانب السائق لديه شاشته الخاصة، والتي تم إخفاؤها في التابلو، هذا بالإضافة إلى فرش متقن الصنع من مواد عالية الجودة.

سعر سيارة فيراري 812 سوبرفاست في السعودية

يبدأ سعر فيراري 812 سوبرفاست في السعودية لموديل 2021 من ريال 1,485,000 ريال سعودي، فيما تبدأ أسعار موديلات السيارة السابقة من 1,355,207 ريال سعودي.