سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية ومواصفات السيارة الهائلة

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سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية ، Kia Sportage هي سيارة كورية تم إنشائها عام 1999م وهي تعتبر من السيارات الكروس أوفر SUV، وتعد سيارات كيا سبورتاج من السيارات العائلية الكبيرة الضخمة رياضية ومن مميزاتها إنها تتحمل الطرق الصعبة والشاقة، وكانت من ذوات الحجم الصغير في عام 2002 ولكن مع تطويراها أصبحت بهذا الحجم الحالي، في هذه المقالة سيتم مناقشة أهم مواصفات كيا سبورتاج وأيضاً سيتم معرفة أسعار كيا سبورتاج في خلال السطور التالية.مواصفات كيا سبورتاج Kia Sportage
- قوة دفع السيارة 2.000 سي سي.
- المصابيح الأمامية من الهالوجين من نوع DRL.
- المصابيح الخلفية من نوع LED.
- المقابض الخارجية للأبواب من الكروم.
- الشبك راديتور من فئة جي تي لاين.
- الإطارات المحيطة بالنوافذ من الكروم.
- مصابيح الضباب من الـ LED.
- فتحة السقف كبيرة بانورامية.
- 6 وسائد هوائية.
- شاشة عرض معلومات مقياس 7 بوصة.
- الفرامل من الألومنيوم.
- مقعد السائق والراكب الجانبي بهم نظام تهوية وتدفئة.
- بطانة السيارة من الداخل من اللون الأسود.
- يوجد نظام تنقية الهواء.
- نظام التحكم في درجة الحرارة مزدوج.
- التتحكم اليدوي بدرجة الحرارة.
- الباب الخلفي للسيارة يعمل بالكهرباء.
- المقاعد الخلفية قابلة للطي.
- نظام تحميل على السقف.
- نظام إزالة الضباب أتوماتيكياً.
- عجلة قيادة السيارة يمكن تدفئتها.
- الفرامل إليكترونية EPB.
- المقاعد الأمامية تعمل بالكهرباء مع سهولة تعديلها.
- المقاعد الخلفية بها مرونة الثني.
- طول السيارة 4.480 مم.
- عرض السيارة 1.855 مم.
- إرتفاع السيارة 1.655.
- قاعدة العجلات 2.670 مم.
- إرتفاع السيارة عن الأرض 172 سم.
يمكن متابعة كافة آخبار السيارات من خلال الموقع على مدار اليوم وهذا من أختيار فريق الإعداد: سعر كيا بيجاس في السعودية و سعر مازدا 6 2020 في السعودية .سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية
تختلف أسعار سيارات كيا سبورتاج من فئة لآخرى لأختلاف مواصفات كل فئة:
- كيا سبورتاج DBLQ 1.6 L وسعرها 90,100 ريال
- كيا سبورتاج DBLQ 2 L 2WD وسعرها 93,895 ريال
- كيا سبورتاج DBVN 2L 4WD وسعرها 95,620 ريال
- كيا سبورتاج DBVN 2.4 L 4WD وسعرها 100,105 ريال
- كيا سبورتاج GFYN وسعرها 102,865 ريال
- كيا سبورتاج GGCY وسعرها 110,340 ريال
- كيا سبورتاج HBQT 1.6 L وسعرها 135,065 ريال
- كيا سبورتاج HBQT 2.4 L وسعرها 136,905 ريال
- توضيح موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية ، Kia Sportage هي سيارة كورية تم إنشائها عام 1999م وهي تعتبر من السيارات الكروس أوفر SUV، وتعد سيارات كيا سبورتاج من السيارات العائلية الكبيرة الضخمة رياضية ومن مميزاتها إنها تتحمل الطرق الصعبة والشاقة، وكانت من ذوات الحجم الصغير في عام 2002 ولكن مع تطويراها أصبحت بهذا الحجم الحالي، في هذه المقالة سيتم مناقشة أهم مواصفات كيا سبورتاج وأيضاً سيتم معرفة أسعار كيا سبورتاج في خلال السطور التالية.مواصفات كيا سبورتاج Kia Sportage
- قوة دفع السيارة 2.000 سي سي.
- المصابيح الأمامية من الهالوجين من نوع DRL.
- المصابيح الخلفية من نوع LED.
- المقابض الخارجية للأبواب من الكروم.
- الشبك راديتور من فئة جي تي لاين.
- الإطارات المحيطة بالنوافذ من الكروم.
- مصابيح الضباب من الـ LED.
- فتحة السقف كبيرة بانورامية.
- 6 وسائد هوائية.
- شاشة عرض معلومات مقياس 7 بوصة.
- الفرامل من الألومنيوم.
- مقعد السائق والراكب الجانبي بهم نظام تهوية وتدفئة.
- بطانة السيارة من الداخل من اللون الأسود.
- يوجد نظام تنقية الهواء.
- نظام التحكم في درجة الحرارة مزدوج.
- التتحكم اليدوي بدرجة الحرارة.
- الباب الخلفي للسيارة يعمل بالكهرباء.
- المقاعد الخلفية قابلة للطي.
- نظام تحميل على السقف.
- نظام إزالة الضباب أتوماتيكياً.
- عجلة قيادة السيارة يمكن تدفئتها.
- الفرامل إليكترونية EPB.
- المقاعد الأمامية تعمل بالكهرباء مع سهولة تعديلها.
- المقاعد الخلفية بها مرونة الثني.
- طول السيارة 4.480 مم.
- عرض السيارة 1.855 مم.
- إرتفاع السيارة 1.655.
- قاعدة العجلات 2.670 مم.
- إرتفاع السيارة عن الأرض 172 سم.
يمكن متابعة كافة آخبار السيارات من خلال الموقع على مدار اليوم وهذا من أختيار فريق الإعداد: سعر كيا بيجاس في السعودية و سعر مازدا 6 2020 في السعودية .سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية
تختلف أسعار سيارات كيا سبورتاج من فئة لآخرى لأختلاف مواصفات كل فئة:
- كيا سبورتاج DBLQ 1.6 L وسعرها 90,100 ريال
- كيا سبورتاج DBLQ 2 L 2WD وسعرها 93,895 ريال
- كيا سبورتاج DBVN 2L 4WD وسعرها 95,620 ريال
- كيا سبورتاج DBVN 2.4 L 4WD وسعرها 100,105 ريال
- كيا سبورتاج GFYN وسعرها 102,865 ريال
- كيا سبورتاج GGCY وسعرها 110,340 ريال
- كيا سبورتاج HBQT 1.6 L وسعرها 135,065 ريال
- كيا سبورتاج HBQT 2.4 L وسعرها 136,905 ريال
- توضيح موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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