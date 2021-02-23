سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية ومواصفات السيارة الهائلة

سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية ، Kia Sportage هي سيارة كورية تم إنشائها عام 1999م وهي تعتبر من السيارات الكروس أوفر SUV، وتعد سيارات كيا سبورتاج من السيارات العائلية الكبيرة الضخمة رياضية ومن مميزاتها إنها تتحمل الطرق الصعبة والشاقة، وكانت من ذوات الحجم الصغير في عام 2002 ولكن مع تطويراها أصبحت بهذا الحجم الحالي، في هذه المقالة سيتم مناقشة أهم مواصفات كيا سبورتاج وأيضاً سيتم معرفة أسعار كيا سبورتاج في خلال السطور التالية.

قوة دفع السيارة 2.000 سي سي. المصابيح الأمامية من الهالوجين من نوع DRL. المصابيح الخلفية من نوع LED. المقابض الخارجية للأبواب من الكروم. الشبك راديتور من فئة جي تي لاين. الإطارات المحيطة بالنوافذ من الكروم. مصابيح الضباب من الـ LED. فتحة السقف كبيرة بانورامية. 6 وسائد هوائية. شاشة عرض معلومات مقياس 7 بوصة. الفرامل من الألومنيوم. مقعد السائق والراكب الجانبي بهم نظام تهوية وتدفئة. بطانة السيارة من الداخل من اللون الأسود. يوجد نظام تنقية الهواء. نظام التحكم في درجة الحرارة مزدوج. التتحكم اليدوي بدرجة الحرارة. الباب الخلفي للسيارة يعمل بالكهرباء. المقاعد الخلفية قابلة للطي. نظام تحميل على السقف. نظام إزالة الضباب أتوماتيكياً. عجلة قيادة السيارة يمكن تدفئتها. الفرامل إليكترونية EPB. المقاعد الأمامية تعمل بالكهرباء مع سهولة تعديلها. المقاعد الخلفية بها مرونة الثني. طول السيارة 4.480 مم. عرض السيارة 1.855 مم. إرتفاع السيارة 1.655. قاعدة العجلات 2.670 مم. إرتفاع السيارة عن الأرض 172 سم.

مواصفات كيا سبورتاج

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سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية

تختلف أسعار سيارات كيا سبورتاج من فئة لآخرى لأختلاف مواصفات كل فئة:

كيا سبورتاج DBLQ 1.6 L وسعرها 90,100 ريال

كيا سبورتاج DBLQ 2 L 2WD وسعرها 93,895 ريال

كيا سبورتاج DBVN 2L 4WD وسعرها 95,620 ريال

كيا سبورتاج DBVN 2.4 L 4WD وسعرها 100,105 ريال

كيا سبورتاج GFYN وسعرها 102,865 ريال

كيا سبورتاج GGCY وسعرها 110,340 ريال

كيا سبورتاج HBQT 1.6 L وسعرها 135,065 ريال

كيا سبورتاج HBQT 2.4 L وسعرها 136,905 ريال

صور كيا سبورتاج