سعر سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 الجديدة فى السعودية هي عبارة عن سيارة انجليزية فاخرة من شركة AstonMartinDBX الشركة البريطانية عمرها 108سنوات بدأت من 1913م وDBX اول اsups في تاريخ الشركة البريطانية العريقة سيارة بها مواصفات وجمال تصميم فاخر متجمع في السيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 تمتلك محرك 8 سلندر كما تمتلك تانك سعته 987 لتر يمشي السيارة 9.4 كيلو متر غير ذلك تتميز بشكلها العملاق في الواجهة سوف نقوم بتوضيح كأفي التفاصيل الخاصة بالسيارة أستون مارتن . سعر و مواصفات سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 تمتلك السيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 محرك بسعة 4.0 لتر.

يتضمن محرك السيارة عدد من الأسطوانات عددها 8.

تتمتع السيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 بقوه الدفع /الجر دفع كلي.

سيارة استون مارتن استهلاك الوقود اقتصادي 14.3كم /لتر.

نوع الوقود للسيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 البنزين.

تتمتع السيارة بقوة محرك 542 حصان.

عزم دوران السيارة 700 نيوتن فى المتر.

تشمل السيارة على ناقل الحركة أوتوماتيك بعدد 9 سرعات.

السرعة القصوى لهذه السيارة تبلغ نحو 291 كيلو متر في الساعة.

عدد المقاعد NA.

تصل سرعة السيارة الى سرعة 100.0 كيلو متر في الساعة في غضون 4.5 ثانية. مزايا سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 تتمتع السيارة استون مارتن بسعة التخزين كبيرة (الشنطه من الخلف). تتمتع السيارة ABS نظام الفرامل المانع للانغلاق. تحتوي سيارة استون مارتن على إنذار مانع للسرقة وتشغيل المحرك. يوجد في السيارة فرامل قرصية أمامي فقط. يوجد في السيارة نظام المساعدة على صعود الأماكن العالية مثل التلال. يوجد في سيارة استون مارتن أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 كاميرا من اصل اربع كاميرات تعطى زاوية 360 درجة. تتوفر في السيارة عجلة احتياطية. يوجد في السيارة استون مارتن أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 إدارة أسطوانة متغيرة VCM. يوجد في سيارة استون مارتن أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 حساسات جانبية رادارات تحذيرات تصادم من النقاط العمياء أو الخروج عن المسار كذلك يوجد في السيارة تحذير المسافة الأمنة. ويوجد أيضا مثبت السرعة الذكي يحافظ على المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك. تحتوي السيارة على حجم الجنوط 22 انش في الأمام. سعر سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 سعر و مواصفات سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8مزايا سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8سعر سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8

1,213,135 ريال سعودي. طريقة صنع كرات الاستحمام الفوارة للأطفال في المنزل الوسوم

سعر سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 الجديدة فى السعودية هي عبارة عن سيارة انجليزية فاخرة من شركة AstonMartinDBX الشركة البريطانية عمرها 108سنوات بدأت من 1913م وDBX اول اsups في تاريخ الشركة البريطانية العريقة سيارة بها مواصفات وجمال تصميم فاخر متجمع في السيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 تمتلك محرك 8 سلندر كما تمتلك تانك سعته 987 لتر يمشي السيارة 9.4 كيلو متر غير ذلك تتميز بشكلها العملاق في الواجهة سوف نقوم بتوضيح كأفي التفاصيل الخاصة بالسيارة أستون مارتن . سعر و مواصفات سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 تمتلك السيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 محرك بسعة 4.0 لتر.

يتضمن محرك السيارة عدد من الأسطوانات عددها 8.

تتمتع السيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 بقوه الدفع /الجر دفع كلي.

سيارة استون مارتن استهلاك الوقود اقتصادي 14.3كم /لتر.

نوع الوقود للسيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 البنزين.

تتمتع السيارة بقوة محرك 542 حصان.

عزم دوران السيارة 700 نيوتن فى المتر.

تشمل السيارة على ناقل الحركة أوتوماتيك بعدد 9 سرعات.

السرعة القصوى لهذه السيارة تبلغ نحو 291 كيلو متر في الساعة.

عدد المقاعد NA.

تصل سرعة السيارة الى سرعة 100.0 كيلو متر في الساعة في غضون 4.5 ثانية. مزايا سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 تتمتع السيارة استون مارتن بسعة التخزين كبيرة (الشنطه من الخلف). تتمتع السيارة ABS نظام الفرامل المانع للانغلاق. تحتوي سيارة استون مارتن على إنذار مانع للسرقة وتشغيل المحرك. يوجد في السيارة فرامل قرصية أمامي فقط. يوجد في السيارة نظام المساعدة على صعود الأماكن العالية مثل التلال. يوجد في سيارة استون مارتن أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 كاميرا من اصل اربع كاميرات تعطى زاوية 360 درجة. تتوفر في السيارة عجلة احتياطية. يوجد في السيارة استون مارتن أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 إدارة أسطوانة متغيرة VCM. يوجد في سيارة استون مارتن أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 حساسات جانبية رادارات تحذيرات تصادم من النقاط العمياء أو الخروج عن المسار كذلك يوجد في السيارة تحذير المسافة الأمنة. ويوجد أيضا مثبت السرعة الذكي يحافظ على المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك. تحتوي السيارة على حجم الجنوط 22 انش في الأمام. سعر سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 سعر و مواصفات سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8مزايا سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8سعر سيارة أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8 أستون مارتن DBX 2021 4.0T V8

1,213,135 ريال سعودي. طريقة صنع كرات الاستحمام الفوارة للأطفال في المنزل

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