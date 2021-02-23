تراجع أسعار فئات سيارة شيفروليه تاهو 2021 من الوكلاء في السعودية

تراجع أسعار فئات سيارة شيفروليه تاهو 2021 ذات الإمكانيات الرائعة والمظهر المميز من قبل الوكلاء في السعودية، حديثنا اليوم عن سيارة تاهو موديل 2021 من شيفروليه والتي تم طرحها بشكل جديد وجيل جديد، مع تغير جذري للسيارة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية لتصبح أكثر فخامة وتميُز، وبالإضافة إلى ذلك تم الإعلان مؤخراً عن تراجع أسعار الفئات الثلاث من تاهو 2021، وتم التأكد من هذا تخفيض ثمن السيارة من قبل مُعظم وكلاء شيفروليه في المملكة العربية السعودية، وذلك يشمل كل من فئة LS وفئة LT والفئة الأعلى بريمير، وسنتناول الحديث تفصيلاً عن سعر تاهو 2021 في السعودية بعد تراجعه بالاضافة إلى المواصفات الداخلية والخارجية والتجهيزات العامة بالسيارة

أسعار فئات شيفروليه تاهو 2021 في السعودية

تم طرح سيارة شيفروليه تاهو 2021 لدى الأسواق السعودية منذ فترة بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات، وهي فئة LS وفئة LT والفئة الأعلى تاهو بريمير، فئة LS قد تم طرحها في بدايات 2021 بسعر يتجاوز 209 ألف ريال ثم تم تراجع سعرها الآن ليبلغ 173 ألف ريال، أما فئة LT من تاهو فقد تراجع سعرها الآن إلى 188 ألف ريال سعودي فقط، بينما تراجع سعر فئة بريمير الأعلى من شيفروليه تاهو إلى 243 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تاهو موديل 2021

تأتي السيارة بشبك أمامي وإضاءات FULL LED مع خط ليد على الإكصدام وجنوط مقاس 18 إلى 20 إنش، كما تتميز بمُحرك قوي 8 سلندر سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران يبلغ 519 نيوتن.متر، وتتواجد بين فئات تاهو 2021 ماكينة أكبر سعتها 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، وجميع الفئات تأتي بقير أوتوماتيكي يحتوي على عشر سرعات، مع ميزة رائعة للتحكم في تشغيل السيلندرات سواء ثمانية أو ستة أو أربعة حسب الرغبة.

شيفروليه تاهو 2021 تأتي بشاشة كاملة للفئة الأعلى وشاشة بحجم 9 إنش للفئات الأُخرى، مع وحود كاميرا في المرأة الداخلية للتحكم في ال ZONE، ومرآة كهربائية بها إشارات بخاصية الطي الكهربائي، كما تتميز تاهو من الداخل بكراسي كهربائية مع مقاعد جلدية فاخرة وتكاية وسطية، مع إمكانية التحكم في التكييف بشكل مٌنفصل بين الراكب والسائق، وهي سيارة واسعة من الداخل بمقاعد كروم ويتم فتح مقاعد الصف الثاني بطريقة المكبس.

تأتي تاهو 2021 بفتحة سقف بانوراما وقير السيارة أذرار مع مقود أشبه بالسيارة السيرفرادو، كما أن المقود مدعوم بمُثبت سرعة وتقنية حماية السيارة من الخروج عن المسار، السيارة تحتوي على أنظمة تحكم في التكييف للصف الخلفي وسماعات من أفخم شركة ومخرجان لشحن الهاتف، التحكم في الزجاج أوتوماتيكي والشنطة الخلفية كهربائية مُتسعة، مع أربعة مخارج للطاقة وخط كروم في خلفية السيارة مع مصابيح إنارتها FULL LED وإضاءات داخلية باللون الأبيض LED، شيفروليه تاهو 2021 تأتي بحساسات أمامية وخلفية للسيارة ومخارج الشكمان بشكل مُتميز.