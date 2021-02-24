سعر تويوتا أفالون 2021 في السعودية ومواصفات السيارة وأهم المميزات، حيث يقوم الكثير بالبحث عن سيارات أفالون الجديدة 2021، والتي تم النشر مؤخرا عن عرضها داخل الأسواق في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك لما تمتلكه هذه السيارة من مميزات، وأيضا مظهرها الخارجي الجذاب، فهي تعتبر سيارة عائلية كبيرة الحجم، وبالرغم من سعرها المرتفع بالنسبة لمنافسيها في الأسواق إلا إنها تمتلك العديد من الإمكانيات والمميزات، وهو ما سنقوم بعرضه اليوم في هذا المقال.

تتمتع السيارة باناقة عصرية ذو واجهة جديدة

وتمتلك خطوط انسيابية تعطي مظهرا مثيراً، بالإضافة إلي الواجهة الأمامية الأنيقة.

تتميز السيارة بتصميم أنيق تظهر منه الفخامة، وتعكسه الخطوط الانسيابية حول جانبي السيارة.

تملتك السيارة مصابيح أمامية وخلفية LED

تمكنك السيارة من اختيار وضع القيادة

ذات مفتاح اختيار يقدم لك ثلاثة أوضاع للقيادة، وهو ما يرفع من متعة القيادة عن طريق إتاحة لك اختيار الوضع الذي ترغب به حسب حالتك المزاجية.

تتمتع بالقوة والمرونة

ذات محرك V6 ذو سعة 3.5 لترًا ذو ناقل حركة تلقائي، يوفر لك الثقة في القيادة والكفاءة في استهلاك الوقود.

تويوتا أفالون 2021 المظهر الخارجيالتصميم الخارجي للسيارةمزايا السيارة الداخلية أداء سيارة تويوتا أفالون 2021 الجديدةنظام استشعار أمان تويوتا الموجود داخل سيارة تويوتا أفالون الجديدة 2021

يتضمن نظام الاستشعار في السيارة على نظام حماية ما قبل الاصطدام، ومنبه لمغادرة المسار، ومثبت للسرعة مع رادار يتحكم في المسافة ونظام إضاءة أمامية عالية المتكيفة.

تتميزـ بعشر أكياس هوائية تعمل على وقايتك ومن معك

بها وسائد هوائية أمامية من أجل السائق و الراكب الامامي وأيضا خلفية جانبية، وستائرية

تحتوي على مكيف ذو تحكم اوتوماتيكي باختيارين تحكم

تتمتع بنظام الدخول الذكي مع زر تشغيل وإيقاف المحرك

تمتلك مقود جلد طبيعي يحتوى على أزرار للتحكم في النظام الصوتي

مقاعد خلفية قابلة للطي

نظام صوتي مع شاشة باللمس تسعة بوصة مع بلوتوث

بها كاميرا خلفية ذو خطوط توجيه

تتمتع بحساسات خلفية تساعد على المساعدة على الوقوف

وحساسات أمامية أيضا.

أغطية أرضية من القماش

بها زر تحكم بالقفل المركزي للأبواب عند باب الراكب الأمامي

ويتميز غطاء منطقة التحميل إنه من البلاستيك

تحتوي على سجادة للصلاة سعودية الصنع.

بها جهاز لنفخ الإطارات

وتحتوي على حقيبة السلامة

تعرف على أهم المميزات التى توجد داخل سيارة تويوتا أفالون الجديدة 2021أسعار السيارة داخل المملكة العربية السعودية

سعر سيارة تويوتا أفالون XLE 2021 145.000 إلي 146.000 ريال سعودي

سعر سيارة تويوتا أفالون limited 2021 165.000 إلي 166.000 ريال سعودي