رانج روفر ايفوك أوتوبيوغرافي موديل 2021 مواصفات وهمية وسعر مناسب في السعودية

مواصفات سيارة رانج روفر ايفوك أوتوبيوغرافي موديل 2021 وسعرها في السعودية، نتناول اليوم سيارة رنج روفر أوتوبيوغرافي الفل كامل التي قد وصلت تواً إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بمزاياها التي لا تُعد ولا تُحصى حيث تجد فيها كل ما تبحث عنه كعاشق للسيارات تبحث عن ماكينة ممتازة للعمر المديد بقير متعدد السُرعات، ومواصفات داخلية وخارجية رائعة تجعلك لا تُفكر سوى في شرائها، وسنتناول كافة الإمكانيات والتجهيزات الرائعة التي تمتلكها عليها السيارة الأفخم لهذا العام رانج روفر أوتوبيوغرافي 2021، بالاضافة إلى سعر السيارة طبقاً لما جاء في آخر تحديث لأسعار السيارات في السعودية.

سعر ومواصفات رانج روفر أوتوبيوغرافي موديل 2021

سيارة رانج روفر أوتوبيوغرافي بتجهيزات الفل كامل لعام 2021 فئة ايفوك، تأتي السيارة بمُحرك قوي 8 سلندر بسعة 5 لتر وبتقنية سوبر تشارجر بحيث يعطي قوة 525 حصان، القير أوتوماتيكي ثمانية سرعات ونظام دفع رُباعي، تتميز السيارة بأربعة كاميرات ورادار تنبيه ما قبل الاصطدام مع تحديد المسار والنقاط العمياء، بالإضافة إلى 6 حساسات أمامية وخلفية للسيارة، وجنوط السيارة كبيرة مقاس 22 إنش، ويبلغ سعر رانج روفر أوتوبيوغرافي موديل 2021 في السعودية حوالي 770 ألف ريال سعودي شامل الضريبة.

تتميز السيارة بكشافات أمامية LED مع إضاءات بالإشارات وإضاءات عادية FULL LED وخطوط كروم عديدة رائعة، مرايات السيارة كهربائية بإشارات إضاءة LED بها خاصية الطي الكهربي، والدخول ذكي على الأبواب الأربعة بمقابض كروم ،والجزء الخلفي لسيارة رانج روفر أوتوبيوغرافي 2021 فئة ايفوك يأتي بكاميرا خلفية وخط كروم على شنطة السيارة الكهربائية، والتحكم كذلك في المقاعد الخلفية كهربائي مع منافذ للطاقة و USB في شنطة السيارة.

المواصفات الداخلية لرانج روفر ايفوك 2021

أفخم أنواع جلد لمقاعد السيارات والأبواب من الداخل لسيارة رانج روفر أوتوبيوغرافي الموديل الجديد، كما تتميز بإمكانية التحكم في النوافذ والستائر كهربائياً مع رادار للأبواب في حالة فتح الباب أثناء مرور سيارة بجانبك، يوجد بالسيارة شاشتان في المقاعد الخلفية والتحكم في التكيف مع تبريد وتسخين المقاعد الخلفية، مع تكاية وسطية يمكنك رفعها كهربائياً ومنفذان لشحن الجوال وأخران 12 V، وفتحة السقف في سيارة رانج روفر أوتوبيوغرافي بانورامية بشكل متميز.

يوجد بالسيارة ما يقرُب من 16 وضعية مُختلفة للتحكم في المقاعد مع مساج للمقاعد الأمامية، وتستطيع من خلال الدركسيون التحكم في النظام الصوتي ومُثبت السرعة وعداد الرحلات الوسطي مع التحكم في نظام النزول من المنحدرات، وبالسيارة شاشة أمامية للسائق مع فتحات تكييف أمامية تفصل بين الراكب والسائق وتبريد وتسخين المقاعد، كما تحتوي رانج روفر أوتوبيوغرافي 2021 فئة ايفوك على إضاءات FULL LED داخلية للسيارة مع منافذ USB ومنافذ طاقة.