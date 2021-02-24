هيونداي تطلق سيارة أيونيك 5 الجديدة

أطلقت هيونداي موتور سيارة أيونيك5 " 5IONIQ" متوسطة الحجم CUV في عرض افتراضي، تكشف فيه الشركة عن السيارة الجديدة الأولى من نوعها في العالم، وهي باكورة إنتاج هيونداي من سيارات الكروس أوفر BEV العاملة بالبطارية.

سيارة أيونيك 5 كهربائية جديدة كليا من هيونداي

تعتمد أيونيك5 على بنية منصة BEV المخصصة لمجموعة هيونداي موتورز، والتي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP)، مما يتيح لها الحصول على أبعاد فريدة على قاعدة عجلات طويلة، حيث تتميز أيونيك5 مع هذا النظام بتصميم داخلي مبتكر مصنوع من مواد صديقة للبيئة في العديد الأماكن الظاهرة، ويمكن لمسها داخل السيارة، مع أداء قوي مقترن بشحن فائق السرعة وتحميل (V2L) بالإضافة إلى ميزات الاتصال المتقدمة ومساعدة السائق التي من شأنها تقديم أفضل تجربة داخل السيارة تضمن السلامة والراحة وسلاسة القيادة.

من جانبه، قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في هيونداي: صممت أيونيك5 لتستوعب أنماط الحياة المختلفة بلا قيود أو حدود، ولتهتم، على نحو استباقي، باحتياجات العملاء طوال رحلتهم، لتكون أول سيارة كهربائية توفر تجربة تنقل فريدة من خلال استخدامها المبتكر للمساحة الداخلية واستغلال التقنيات المتقدمة لضمان راحة وسلامة الركاب.

تصميم يبشر بعصر جديد للسيارات الكهربائية

يتميز التصميم الخارجي الفريد من نوعه لأيونيك5 بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3000 ملم، وأدت قاعدة العجلات الممتدة لشكل أكثر تطورًا في تصميم وأداء السيارة غير مسبوق في مجال المركبات الكهربائية، وتم تجهيز الجزء الأمامي من السيارة بغطاء صدفي يقلل من فجوات اللوحة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء تحديد المصد الأمامي من خلال شكل V لافت، وتوفر مقابض الأبواب ذات التدفق التلقائي تصميمًا واضحا للسطح مع كفاءة ديناميكية هوائية معززة.

ألوان أيونيك5

وتم تجهيز أيونيك5 بمقاعد أمامية قابلة للتعديل إلكترونيًا، بحيث بإمكان المقاعد الثني إلى الزاوية المثلى، مما يمنح الراكب إحساسًا بانعدام الوزن، ويمكن للعملاء الاختيار من بين تسعة ألوان خارجية، بما في ذلك خمسة ألوان مستوحاة من الطبيعة حصرية لأيونيك5، ويحتوي التصميم الداخلي على ثلاثة خيارات للألوان.

أنظمة كهربائية مختلف لتناسب مختلف العملاء

تتوفر أيونيك5 بأنظمة طاقة كهربائية (PE) مختلفة لتلائم احتياجات التنقل لمختلف العملاء، مع الاحتفاظ بنفس مستوى الأداء المتطور القوي في كل نظام الأداء.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين خيارين لحزمة البطارية، إما 58 كيلو واط / الساعة أو 72.6 كيلو واط / الساعة، وتأتي كذلك مع خياري تصميم للمحرك الكهربائي، إما بمحرك خلفي فقط أو بمحركات أمامية وخلفية، وتوفر جميع أشكال PE نطاقًا رائعًا وتقدم سرعة قصوى تبلغ 185 كم / ساعة.

بالإضافة إلى مجموعة المحركات الكهربائية المختلفة التي تقدمها أيونيك 5، يتوفر خيار الدفع الرباعي مقترنًا ببطارية 72.6 كيلو واط / الساعة، مما ينتج عنه طاقة تبلغ 225 كيلو واط / الساعة، وفي أيونيك5 التي تعمل بدفع ثنائي وبطارية 72.6 كيلو وات / الساعة، سيكون الحد الأقصى لمدى القيادة فيها عند شحنة واحدة حوالي 470 ~ 480 كم.

شحن فائق السرعة للبطارية

يمكن لنظام E-GMP دعم البنية التحتية للشحن 400-V و800-V. إذ توفر المنصة قدرة شحن 800-V بشكل قياسي، إلى جانب شحن 400-V، دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية، ويمكن شحن أيونيك5- مع شاحن بقوة 350 كيلو واط - من 10 % إلى 80 % في 18 دقيقة فقط، ويحتاج مستخدمو أيونيك5 فقط لشحن السيارة لمدة خمس دقائق للحصول على 100 كيلومتر من المدى، وتقدم سيارة أيونيك5 من خلال وظيفة الشحن V2L المبتكرة، للعملاء إمكانية شحن أي أجهزة كهربائية بسلاسة، مثل الدراجات الكهربائية أو الدراجات البخارية أو معدات التخييم، لتكون بمثابة الشاحن على إطارات.