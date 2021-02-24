إنفينيتي تعلن عن سيارتها QX60 كروس أوفر الفاخرة

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عبد الرحمن الحاج الأربعاء,24 شباط (فبراير) 2021 - 15:43
أعلنت شركة إنفينيتي ملامح التصميم الأولى من سيارات إنفينيتي كروس أوفر الفاخرة 2022 ثلاثية الصفوف الجديدة كلياً، المزودة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بالكامل مكون من تسع سرعات.
إنفينيتي QX60 كروس أوفر
وقال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي: إن إنفينيتيQX60 2022 الجديدة كلياً تحتضن المبادئ التي تمثلها علامتنا التجارية، حيث عملت فرقنا من اليابان والولايات المتحدة بكل جد لتقديم QX60 كروس أوفر الجديدة للعملاء بصفتها ثلاثية الصفوف والأكثر تطوراً حتى الآن، موديل سيارة QX60 هو أساس إنفينيتي وسيجعل فلسفاتنا الأساسية في تصميم السيارات ينبض بالحياة، كما سيكون لدينا المزيد من التحديثات التي سنتحدث عنها قريباً.
فرق إنفينيتي تواصل اختبارات QX60 الجديدة
وسجّلت فرق إنفينيتي آلاف الساعات خلف عجلة القيادة في QX60 الجديدة لضبط استجابة الكروس أوفر وقدراتها والتحكم والتعامل معها وسلوكها العام، كما قام المهندسون بتعريض QX60 الجديدة للحرارة الشديدة لاختبار قدرات التبريد والبيئة الداخلية في السيارة الجديدة، كما عمل المهندسون على تهيئة مقصورة QX60 لتكون هادئة ومريحة من خلال عزل اهتزازات المحرك، على الرغم من الحرارة الشديدة والطبيعة القاسية.
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