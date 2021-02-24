افضل سيارات دفع رباعي في السعودية 1442 تعرف عليهم وأنواعهم

افضل سيارات دفع رباعي في السعودية 1442 تعرف عليهم ،لا تتمتع Audi Q5 بخصائص الترفيه والأمان فحسب ، بل تتميز أيضًا بالقدرة على المشي على الطرق الزلقة والطرق الأخرى التي تعتبر أيضًا أفضل سيارة دفع رباعي عائلية ، كما تم تصنيف Ford Expedition على أنها الأفضل في فئتها. جمل. أسعار سيارات بيجو 3008 هذه مرتفعة للغاية ، وسعر نيسان قاشقاي هو أرخص سيارة دفع رباعي على الإطلاق. و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن ما هي افضل سيارات دفع رباعي في السعودية

تنتمي Audi Q5 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الوظائف متوسطة الحجم ، ورغم ارتفاع سعرها إلا أنها لا تزال تعتبر أفضل سيارة عائلية لتشغيل الدفع الرباعي وهي من فئة السيارات الخمس نجوم وفقًا لـ National Safety الإدارة (إدارة السلامة الوطنية) تطبيق التصنيف في تقييم السلامة ، فيما يلي أبرز مميزات هذه السيارة:

مرافق الراحة المتقدمة: توفر أودي العديد من الأنشطة الترفيهية لهذه السيارة ، مما يوفر للركاب والسائقين أكبر قدر من الراحة ؛ Q5 بالإضافة إلى المقاعد الجلدية ونظام تدفئة المقاعد الأمامية ووظائف ترفيهية أخرى ، كما أن لديها نظام تكييف هواء ثلاثي المناطق.

أداء متقدم: يتم توصيل Audi Q5 بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات لتوفير قوة جر ممتازة ، بالإضافة إلى أنها تستخدم أيضًا جنبًا إلى جنب مع نظام الدفع الرباعي ، مما يسمح لها بالسير بسلاسة على الطرق المختلفة.

نظام السلامة والأمن: تتمتع أودي بالعديد من ميزات السلامة التي يمكن أن توفر أقصى قدر من الحماية للركاب في حالة وقوع حوادث مختلفة ، بما في ذلك: نظام مساعدة بدء التلال ونظام مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ ، والذي يمكنه تحديد جميع عناصر الطريق ، بما في ذلك المشاة. منهم. أفضل سلسلة سيارات الدفع الرباعي على مستوى الأمان

أرخص سيارة عائلية تم تجهيز العديد من سيارات نيسان قشقاي بمحركات بنزين توربينية تنتج 115 حصاناً إلى 163 حصاناً ، وهي أرخص سيارة عائلية في فئة السيارات، وتحتوي السيارة على خمسة مقاعد وصندوق خلفي بسعة 430 لترًا ومقاعد خلفية. يمكن طي الكرسي حتى 1598 لترًا ، ويتضمن نظام وسائط متقدمًا متصلًا بشاشة تعمل باللمس ويمكنه أيضًا قراءة بطاقات الذاكرة. وهذه بعض الميزات التي تتمتع بها نيسان قشقاي:

السعة الداخلية: تتميز هذه السيارة بمساحة داخلية كبيرة مما يعني أنها يمكن أن توفر مستوى عاليًا من الراحة لجميع الركاب باختلاف أطوالهم الأمامية أو الخلفية. السعر المنخفض: تتميز نيسان قشقاي بسعرها المنخفض مقارنة بالسيارات من نفس الفئة ، وسعرها المنخفض مقارنة بخيارات الترفيه والأمان التي تستمتع بها عادة.